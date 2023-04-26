Нашли альтернативу: россияне полностью откажутся от вкладов в долларах и евро?

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Рита Миронова
Рита Миронова 54

Россияне полностью откажутся от вкладов в долларах и евро

Нашли альтернативу: россияне полностью откажутся от вкладов в долларах и евро?

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Продолжат ли граждане сберегать иностранную валюту?

В ВТБ заявили, что россияне полностью откажутся от вкладов в долларах и евро. Произойти это должно, по прогнозу экспертов, к концу 2025 года. А за текущий год доля вкладов снизится с десяти до семи процентов. Такие прогнозы дал зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В беседе с журналистами банкир объяснил, с чем будет связан полный отказ населения от вкладов в долларах и евро. По его словам, россияне нашли альтернативный способ хранения сбережений — в китайской валюте. Сейчас на счетах граждан находится около восьми миллиардов в юанях. К концу года сбережения увеличатся до 15 миллиардов.

«Учитывая эту тенденцию и темп перехода клиентов к альтернативным инструментам сбережений, мы предполагаем, что вкладчики смогут практически полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение ближайших двух — двух с половиной лет», — объяснил Печатников.

Однако вкладчики не перестали размещать свои сбережения и в рублях. В этом году прирост может составить 6,5%.

На данный момент в России действуют ограничения на выдачу иностранной валюты гражданам. Также ее нельзя снять со счетов. Банкам разрешено продавать наличную валюту гражданам, но только при условии, что средства поступили в кассы с 9 апреля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ограничения на снятие иностранной валюты в России продлили до 9 сентября 2023 года.

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