«Не даем распространиться»: Попова о микоплазменной инфекции в России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 71 0

Попова заявила, что микоплазменная инфекция в России сошла на нет

«Не даем распространиться»: Попова о микоплазменной инфекции в России

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Первый случай зафиксировали в Москве еще осенью. Отдельные случаи были и в Санкт-Петербурге.

Микоплазменная инфекция в России практически сошла на нет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, оценив ситуацию с заболеванием на сегодняшний день.

Первый случай заражения зафиксировали в Москве еще в сентябре. Также в Роспотребнадзоре сообщали о заражениях в Санкт-Петербурге. Но распространение инфекции удалось остановить.

«Мы не даем распространиться инфекции», — сказала Попова, уточнив, что о массовых заболеваниях говорить сегодня нельзя.

По словам главы Роспотребнадзора, применяемые меры эффективны, поэтому более жесткие не рассматриваются.

Известно, что вспышка микоплазменной инфекции началась в Китае. Сейчас ситуация усугубляется также в США и Европе. Специалисты обращают внимание, что в группе риска — дети и подростки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением микоплазменной инфекции в стране. По его словам, болезнь является абсолютно управляемой.

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