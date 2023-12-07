В Москве арестовали начальника штаба СОБР «Рысь» Алтапова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 73 0

Начальника штаба СОБР «Рысь» Алтапова арестовали по делу об участии в ОПГ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мужчину подозревают в участии в организованной преступной группировке.

Начальник штаба специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» Алексей Алпатов решением суда отправлен под арест. В заключении он пробудет следующие два месяца, сообщил источник 5-tv.ru из зала Басманного суда Москвы.

Алпатова подозревают в участии в организованной преступной группировке (ОПГ). По данным следствия, на счету членов криминальной структуры свыше 30 тяжких преступлений. Совершены они были в последние 20 лет.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Алпатова 6 декабря. Вместе с ним задержан был оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных. Их «сдал» следствию бывший полицейский Алексей Чеботарев, который проходит фигурантом по делу об убийстве владельца Красногвардейского рынка и его сожительницы в 2004 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России были задержаны участники преступной банды и их лидер, подозреваемые в убийстве советника министра путей сообщения, владельца рынка в Москве и совершении других деяний в период с 2002 по 2004 год. Среди подозреваемых есть полицейские и военные.

Группировка была сформирована в конце 1990-х и исполняла заказные преступления в Москве и Подмосковье, Калужской области, Красноярском крае и других субъектах.

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