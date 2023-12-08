Не взлетят до небес: в России запретят резко повышать цены на продукты

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«Известия»: крупным компаниям запретят поднимать цены сразу на треть

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Речь идет о росте стоимости — в 30% на протяжении не более чем 60 дней при условии, что повышение нельзя объяснить экономическими факторами.

В России запретят резко повышать цены на продукты. Как выяснили «Известия», с предложением ввести такие ограничения для крупных игроков рынка выступила Федеральная антимонопольная служба.

Под резким ростом понимается подорожание больше, чем на 30%. И при условии, что повышение цен нельзя объяснить объективными экономическими факторами. К примеру, существенным изменением спроса или предложения.

Список товаров, стоимость которых будут отслеживать, еще должно определить правительство. Но уже сейчас можно предположить, что среди них будут такие социально значимые продукты как мясо, молоко и хлеб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первоначальный взнос по ипотеке могут поднять до 30%.

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