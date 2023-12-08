Одежда для детей и взрослых, аксессуары — все это и многое другое представили на первом Дне российской моды. Как прошли показы?

Петербург стал столицей первого Дня Российской моды. На фоне ухода из страны ряда западных брендов российские дизайнеры и производители модной одежды получили новые возможности для развития. Они стремительно расширяют свое присутствие в торговых центрах и на маркетплейсах. Чем готовы удивить модельеры — узнала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Среди вечерних нарядов и летних образов пестрый трикотаж от Арины Штольц явно выделяется. Этого и добивалась автор универсальной одежды для детей и взрослых. На показе в рамках первого Дня российской моды у выпускницы петербургского университета промышленных технологий и дизайна — дебют.

«Мне заплатили даже за эту идею, у нас подписан авторский контракт, что я передаю им эту идею. Не все готовы материально поддерживать молодых дизайнеров. И опять-таки, говорю, мне очень помогло, что в меня поверили», — отметила Штольц.

Именно на начинающих дизайнеров сейчас делает ставку один из лидеров отечественного фэшн-рынка — компания Concept Group, которая входит в структуру АФК «Система». В экспериментальном пространстве Rascroi с выпускниками вузов со всей страны работают опытные специалисты.

«Приходят ребята совсем молодые, выпускники вузов, приносят с собой идею, и эту идею мы помогаем воплотить в жизнь, потому что на первом этапе нет ничего кроме идеи. Дальше эта идея уже обретает какие-то формы, и у нас есть примеры, уже готовой продукции на полках», — отметил гендиректор Content Group Фарид Камалов.

Пять молодых дизайнеров, десятки новых вещей, которые уже можно видеть на прилавках российских магазинов — так лидер отечественного фэшн-рынка доказывает: в России отрасль не просто живет, она переживает второе рождение, отметила Наталия Оскеро.

И результаты налицо: по оценкам экспертов, только за семь месяцев этого года продажи отечественной фэшн-розницы выросли почти на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Вклад креативных индустрий в ВВП России уже составляет около пяти процентов.

«Мы видим реинкарнацию этой индустрии, мы видим новый тренд на то, что сегодня законодателями мод являются российские игроки, в принципе это говорит о том, что-то, что они нарабатывали многие годы, сегодня наконец-то стало востребованным», — добавил президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.

Отсюда — интерес инвесторов и партнеров. Даже тех, кто, на первый взгляд, далек от модных показов.

«Наша компания питерская, мы работаем в городе 36 лет. Наши архитекторы также точно, как и модельеры, одеваем наши дома в красивые одежды. Потому, когда мы узнали об этом мероприятии, решили для себя, что обязательно поможем молодым художникам и модельерам, которые делают одежду для взрослых и детей, и стали стратегическим партнером этого мероприятия», — высказался президент группы «Эталон» Геннадий Щербина.

Фестиваль моды также поддержали производитель косметики Natura Siberica, гостиничная сеть Cosmos и другие компании. В центре внимания российской фэшн-индустрии — разработка и производство востребованной на массовом рынке одежды по демократичным ценам и из отечественных материалов.

«Наша задача — выйти на передовые технологии, выйти на передовые позиции именно в нашей, российской одежде. Для нас это очень важно. А в Санкт-Петербурге есть все условия, чтобы здесь развивалось именно это направление», — подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.

В среднем за год Concept Group выпускает до 13 миллионов новых вещей в год. За вклад в развитие отрасли руководителям компании вручили награды министерства промышленности и торговли.