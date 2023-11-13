От штрафа не уедут: РФ и Белоруссия будут оповещать друг друга о нарушениях ПДД
РФ и Белоруссия будут оповещать друг друга о нарушениях ПДД
Фото, видео: 5-tv.ru
Теперь водители не смогут безнаказанно игнорировать правила дорожного движения и рассчитывать, что ответственности удастся избежать.
Москва и Минск будут оповещать друг друга обо всех происшествиях на дорогах и наказывать тех, кто нарушает правила. Соглашение о взаимном признании штрафов вступило в силу с сегодняшнего дня.
Теперь водители с белорусскими номерами в нашей стране, и с российскими в Белоруссии, не смогут безнаказанно игнорировать правила дорожного движения и рассчитывать, что ответственности удастся избежать, поскольку нет доступа к личным данным.
Взыскание все же наложат. Штраф автовладельцам придет по почте. Заплатить его нужно будет в валюте и по курсу Центробанка того государства, на территории которого исполняются решения по административному делу.
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