В Госдуму внесли проект о продлении пособия по уходу за ребенком до трех лет

Депутаты от фракции ЛДПР предложили продлить выплату пособий по уходу за ребенком с 1,5 до трех лет. Они внесли соответствующий законопроект в Госдуму на рассмотрение, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Парламентарии предлагают продлить выплату, учитывая трудности при уходе за ребенком-инвалидом или при отсутствии второго родителя. Именно для этих категорий предлагаются изменения. Средства депутаты предлагают выделять из Фонда пенсионного и социального страхования России.

При этом к законопроекту уже приложен отзыв правительства: власти требуют доработать инициативу. Отмечается, что сегодня уже сформирована часть мер социальной поддержки для нуждающихся семей с детьми до 17 лет. Также есть и помощь для тех, кто воспитывает детей-инвалидов, они получают ежемесячные выплаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о сохранении выплат родителям детей-инвалидов.