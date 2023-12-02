Путин подписал указ о сохранении выплат работающим родителям детей-инвалидов

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Евгения Романова
Евгения Романова 10 0

Со следующего года они будут получать десять тысяч рублей.

Путин подписал указ о сохранении выплат работающим родителям детей-инвалидов

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Президент России Владимир Путин подписал указ о сохранении выплат родителям детей-инвалидов. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ устанавливает ежемесячные выплаты в размере десяти тысяч рублей родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), которые ухаживают за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. Деньги будут получать лица неработающие, либо осуществляющие трудовую деятельность на условиях неполного рабочего дня, в том числе дистанционно или на дому.

При этом для других «неработающих лиц» размер выплат составит 1200 рублей. Указ вступает в силу с 1 января 2024 года.

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