Нашли по косичке: маньяк-каннибал искал своих жертв с топором в рюкзаке

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 23 0

Серийный убийца признался в своих преступлениях, но в колонию его не отправили.

Нашли по косичке: маньяк-каннибал искал своих жертв с топором в рюкзаке

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Сразу два региона России потрясли жестокие преступления, жертвами которых стали молодые женщины. На поимку убийцы, оказавшегося шизофреником, у правоохранителей ушло не так много времени.

Все дело в особой примете — длинным волосам, которые мужчина собирал в косичку. История маньяка-женоненавистника — в материале 5-tv.ru.

Серийные убийства

Страшные преступления происходили в конце 1980-х годов во Владимирской и Новгородской областях. Жертвами маньяка становились случайные девушки, попадавшиеся у него на пути.

Он выходил именно убивать, для этого в его рюкзаке всегда лежали топор и большой нож. Первое убийство было совершено на пригородном шоссе.

Маньяк расправился с 16-летней девушкой: ударил топором сзади по шее, а потом оттащил в кусты. Несчастная жертва умерла не сразу и пыталась сопротивляться, но получила еще несколько ударов.

Когда девушка перестала подавать признаки жизни, он отрезал ей грудь, чтобы съесть, попытался отделить голову, а потом просто ушел. Убийца оставил обезображенное тело недалеко от оживленной трассы.

Спустя несколько месяцев маньяк снова вышел на охоту и расправился с двумя девушками, купавшимися на безлюдном пляже. Мужчина набросился на них с топором, а после искромсал тела ножом.

Четвертой жертвой стала молодая женщина. Ее маньяк нашел на автобусной остановке, затащил в ближайшие кусты и опять взялся за топор и нож.

Личность убийцы

Правоохранители вышли на след убийцы благодаря свидетельским показаниям и яркой примете — длинным волосам, которые он собирал в косичку. Маньяком оказался 23-летний Виктор Ершов.

Тот не стал отпираться и сразу во всем признался. Миловидный на первый взгляд человек с тонким лицом и развитой речью казался стеснительным и робким.

Но вскоре следователям удалось его разговорить, и, как пишет издание издание «ИЛИ», убийца поделился с ними самым сокровенным. Дело в том, что он, по собственному признанию, слышал голоса, которые доносились «извне».

«По радио произносят мое имя, мои мысли становятся известными окружающим, их повторяют и дети, и взрослые прохожие на улице. Но чаще бранились и повторяли мои мысли женщины, поэтому я решил их убивать», — говорил маньяк.

Ершова признали невменяемым и отправили на принудительное психиатрическое лечение. Где сейчас находится мужчина, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто и как сидит в самой большой колонии «Черный дельфин».

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