«Исторически и традиционно»: Орбан высказался об отношениях Венгрии и России

Орбан заявил, что Россия исторически принадлежит к другой цивилизации
Фото: Сысоев Григорий / ТАСС
Страны сохраняют контакты, несмотря на давление со стороны Запада.
Россия принадлежит к другой форме цивилизации, но это не мешает отношениям с Венгрией. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью изданию Point.
«Исторически, политически, географически, традиционно это другая страна… Вопрос в том, являются ли наши различия поводом не сотрудничать. Мой ответ — нет», — заявил Орбан.
Премьер Венгрии также отметил, что в целом большая часть мира отличается от Европы.
Напомним, в октябре президент России Владимир Путин провел переговоры с Орбаном на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Однако их беседа очень не понравилась главе эстонского кабмина Каи Каллас, чей муж организовывал грузоперевозки по РФ. Она заявила, что испытала неприязнь, когда увидела фото с саммита.
А в НАТО и вовсе собрали срочное заседание из-за встречи Путина и Орбана.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в Еврокомиссии отреагировали на встречу Орбана с Путиным.
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