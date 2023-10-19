В Венгрии раскритиковали премьера Эстонии за слова о переговорах Орбана и Путина

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 131 0

Владимир Путин провел переговоры с Виктором Орбаном на полях форума «Один пояс — один путь».

В Венгрии раскритиковали премьера Эстонии за слова о переговорах Орбана и Путина

Фото: Григорий Сысоев / POOL / ТАСС

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Критика в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за встречу с президентом РФ Владимиром Путиным является «лицемерием в кубе». Таким заявлением поделился министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает агентство РИА Новости.

Президент России провел переговоры с венгерским политиком на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Однако их беседа очень не понравилась главе эстонского кабмина Каи Каллас, чей муж организовывал грузоперевозки по РФ. Женщина заявила, что испытала неприязнь, когда увидела фото с саммита.

«Премьер-министра Эстонии Каю Каллас шокировала вчерашняя встреча премьер-министра Виктора Орбана и Владимира Путина. Она назвала встречу очень неприятной и лишенной всякой логики и выразила свое возмущение», — отметил Сийярто.

Президент Эстонии призвал Каллас уволиться на фоне новых данных о связи с Россией

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Каллас продолжал вести бизнес в России после начала спецоперации. Дипломат заявила, что ничего об этом не знает.

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