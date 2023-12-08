Пассажирский самолет экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации кабины пилотов

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 1 341 0

Всего на борту лайнера находилось 111 человек, включая экипаж.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Woitas; 5-tv.ru

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Пассажирский самолет авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку из-за разгерметизации кабины пилотов. Об этом сообщил 5-tv.ru источник. Также в нашем распоряжении появились кадры с борта воздушного судна, на которых видно, что после сигнала о разгерметизации выпали кислородные маски.

Стоит отметить, что пассажиры сохраняли спокойствие. Никакой паники не было. Когда самолет совершил вынужденную посадку, в салоне раздались громкие аплодисменты. Пострадавших нет.

Самолет выполнял рейс Минеральные Воды — Санкт-Петербург. Экстренную посадку совершил в аэропорту вылета. Всего на борту лайнера находилось 111 человек, включая экипаж.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажирский самолет экстренно сел в Новосибирске из-за технической неисправности.

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