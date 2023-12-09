Микоплазменная пневмония: симптомы и профилактика

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 54 0

Микоплазменная пневмония схожа по симптомам с обычной простудой

Фото, видео: ИТАР-ТАСС / Руслан Шамуков; 5-tv.ru

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Болезнь часто путают с обычной простудой. Однако у нее все же есть одно отличительное свойство.

В России растет заболеваемость микоплазменной пневмонией. Такие случаи отметили в Москве и Петербурге. В ноябре началась вспышка в Китае, там она продолжается до сих пор.

Кто в группе риска

  • Дети от трех до семи лет;
  • Школьники старшего возраста.

Симптомы

  • Повышение температуры;
  • Быстрая утомляемость;
  • Кашель

Болезнь проявляется как обычное ОРВИ. Чаще всего она протекает легко, серьезной угрозы не представляет.

Чем отличается от обычной простуды

Отличительная особенность — устойчивость к некоторым антибиотикам. Болезнь сложно диагностировать даже на рентгене. Из-за этого ее часто путают с ОРВИ.

Специалисты связывают вспышку с устойчивостью бактерий к антибиотикам из группы макролидов. Возможная причина — избыточный прием лекарств в период пандемии COVID.

Меры профилактики

Болезнь развивается волнообразно — ребенку может стать лучше в течение дня. Тогда он отправится в школу, где может заразить других. Врачи советуют носить маски в общественных местах. Также рекомендуется не переносит симптомы на ногах. При острой пневмонии необходимо лечение в стационаре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России растет заболеваемость коронавирусом.

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