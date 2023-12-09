В Минске дали концерт в честь 24-летия договора о Союзном государстве

Грандиозным концертом на сцене Минского Большого театра отметили накануне годовщину подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Классические произведения исполнил народный артист нашей страны Сергей Ролдугин вместе с лауреатами конкурса Чайковского. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов расскажет, какие мелодии символизируют единение двух стран.

Народный артист России Сергей Ролдугин и оркестр впервые репетируют вместе «Восточный танец» Рахманинова в день концерта. Важен каждый нюанс.

Маэстро Ролдугин всегда мечтал исполнить эту пьесу. Рахманинов сочинил ее в 17 лет, еще не будучи всемирно признанным гением. Но его неповторимый музыкальный почерк проявился уже в юности. Композитор Алексей Орловецкий сделал переложение сочинения для виолончели с оркестром специально для Сергея Ролдугина.

«Рахманинов всегда тот. Только можно говорить, ранние произведения, зрелые, поздние, ведь все равно в детстве он не был похож на себя 70-летнего. И поэтому человек тоже меняется, но что-то главное в нем, может быть, даже неизвестное остается всегда при нем», — отметил народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

С этой сцены всегда звучала и звучит музыка только выдающихся композиторов, ведь это белорусский Большой театр, главная сцена страны. Статус обязывает. Вместе с прославленным виолончелистом на сцене молодые виртуозы, лауреаты конкурса Чайковского.

Для молодых талантов это шанс выступить на сцене с 90-летней историей, а для зрителей — редкая возможность насладиться их исполнительским мастерством.

Сопрано Альбина Тонких — единственный лауреат конкурса Чайковского родом из Белоруссии. Выступить в стенах главного театр ее страны — теперь уже сбывшаяся мечта и сданный перед зрителем экзамен.

— Скажите, стены дома помогают?

— А как же? Конечно. Здесь моя семья, — отметила участница концерта Альбина Тонких.

Впрочем, белорусская публика встретила всех одинаково тепло. Скрипач Равиль Ислямов в Минске не впервые. Его исполнение концертной фантазии на темы из оперы Гершвина «Порги и Бесс» зрители встретили криками «Браво».

«Я всегда очень рад посетить республику Беларусь, потому что меня здесь очень тепло встречают», — признался участник концерта Равиль Ислямов.

И это неудивительно, ведь на всем постсоветском пространстве, кажется, нет страны роднее и ближе. 24 года назад между Москвой и Минском был подписан договор о Союзном государстве. Концерт в белорусской столице посвящен этой важной дате в отношениях двух стран.

«Мы вместе, и у нас одно союзное пространство врамках единого географического, политического и культурного пространства, что сегодня подтверждает этот вечер. От Бреста до Владивостока», — отметил Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства.

Лауреаты конкурса Чайковского выступили в Минске благодаря поддержке Санкт-Петербургского Дома музыки. Миссия которого, не только поддерживать таланты, но и помогать им находить свой путь к зрителям.

«Я скажу, не постесняясь, это во-первых, рост над самим собой, потому что каждый выход на сцену чем-то обогащает, какая-то идея прилетает новая в исполнении сторон. А во-вторых, они, конечно, дарят частичку своего таланта», — отметил Сергей Ролдугин.

Почти полтора часа, затаив дыхание в зрительном зале Большого театра Беларуси, рассчитанного на тысячу двести мест, не было ни одного свободного кресла.