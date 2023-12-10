Полиция Финляндии начала расследование в отношении россиянина Тордена

В августе пограничная служба страны задержала командира группировки «Русич» Тордена по подозрению в нарушении норм миграционного законодательства страны.

Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении гражданина России Воислава Тордена, которого ранее суд не разрешил экстрадировать на Украину. Об этом сообщил портал Yle, ссылаясь на заместителя генерального прокурора Юкка Раппе.

При этом финские журналисты отметили, если расследование начнется, оно станет исключительным, так как возможный подозреваемый не является финном, а возможное «преступление» произошло не в Финляндии.

К слову, в августе пограничная служба Финляндии задержала командира группировки «Русич» Тордена по подозрению в нарушении норм миграционного законодательства страны. Позднее посольство России смогло договориться об организации посещения консульскими сотрудниками. Сделали они это после личного обращения Петровского (настоящая фамилия Тордена — Прим. ред.).

А на днях Верховный суд Финляндии отказал Украине в экстрадиции Тордена и постановил немедленно освободить его. После этого его задержали сотрудники пограничной службы Финляндии. Указывалось, что это связано с тем, что россиянин имеет запрет на въезд в Шенгенскую зону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Британия ввела санкции против двух россиян, якобы связанных с хакерами.