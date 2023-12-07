Великобритания ввела санкции против двух россиян, якобы связанных с хакерами

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 17 0

Накануне страна уже расширяла антироссийский санкционный список — на 45 позиций.

Великобритания ввела санкции против двух россиян, якобы связанных с хакерами

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Великобритания в очередной раз ввела санкции против двух граждан России. Информация об этом следует из официального документа.

Указывается, что перечисленные россияне якобы связаны с хакерской группировкой Callisto.

Накануне, 6 декабря, Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 45 позиций. В «черный список», в том числе, попали компании из Белоруссии, КНР, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана, которые, по данным британских властей, снабжают армию России.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство торговли США ввело ограничения на экспорт для 28 юридических лиц из РФ, а также ряда компаний из Армении, Белоруссии, Китая и других стран.

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