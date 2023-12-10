Ушел из жизни известный литературный критик Андрей Немзер

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

Умер литературный критик и профессор ВШЭ Андрей Немзер

Ушел из жизни известный литературный критик Андрей Немзер

Фото: Кавашкин Борис / ИТАР-ТАСС

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Ему было всего 66 лет.

Ушел из жизни известный литературный критик и преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Немзер. Ему было 66 лет. Об этом сообщила его супруга в беседе с изданием РБК.

«У него была очень тяжелая онкология, уже неизлечимая, последней стадии», — раскрыла причину смерти его жена.

Немзер умер 9 декабря. Он был выпускником филологического факультета МГУ имени Ломоносова. С 2002 года он преподавал у журналистов и филологов в ВШЭ, а раньше работал в ГИТИСе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что умер актер Райан О’Нил, сыгравший в фильме Стенли Кубрика «Барри Линдон».

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