Ушел из жизни известный литературный критик Андрей Немзер

Ему было всего 66 лет.

Ушел из жизни известный литературный критик и преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Немзер. Ему было 66 лет. Об этом сообщила его супруга в беседе с изданием РБК.

«У него была очень тяжелая онкология, уже неизлечимая, последней стадии», — раскрыла причину смерти его жена.

Немзер умер 9 декабря. Он был выпускником филологического факультета МГУ имени Ломоносова. С 2002 года он преподавал у журналистов и филологов в ВШЭ, а раньше работал в ГИТИСе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что умер актер Райан О’Нил, сыгравший в фильме Стенли Кубрика «Барри Линдон».