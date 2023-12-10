Сын Байдена заявил о попытках его убийства

Накануне Хантеру предъявили обвинения в неуплате 1,4 миллиона долларов налогов. Ему грозит до 17 лет тюрьмы.

Сын действующего президента Соединенных Штатов Америки (США) заявил, что республиканцы пытаются его убить. Такие громкие слова прозвучали во время подкаста популярного диджея Moby.

По словам Хантера Байдена, сторонники Республиканской партии таким образом планируют полностью уничтожить возможность президентства Байдена-старшего.

«Они знают, что эта боль будет сильнее, чем сможет вынести мой отец», — сообщил сын Джо.

Накануне Хантеру предъявили обвинения в неуплате 1,4 миллиона долларов налогов. Ему грозит до 17 лет тюрьмы. Его защита упорно настаивает на том, что дело исключительно политическое, а адвокаты заявляют, что специальный прокурор США Дэвид Вайс находится в сделке с республиканцами.

Ранее 5-tv.ru сообщил подробности дела о неуплате налогов. В заключении калифорнийского суда отмечается, что вместо отчислений в казну Хантер «тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни». Под этим понятием скрывается весомый список.