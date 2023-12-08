Грозит до 17 лет тюрьмы: сыну Байдена предъявили обвинения о неуплате налогов

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 53 0

Хантеру Байдену предъявили обвинения о неуплате налогов по девяти пунктам

Грозит до 17 лет тюрьмы: сыну Байдена предъявили обвинения о неуплате налогов

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP

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Обвинительная сторона считает, что Хантер «тратил миллионы на экстравагантный образ жизни» вместо отчислений в казну.

Сыну президента США Хантеру Байдену предъявлены обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 год, сообщается в обвинительном заключении окружного суда Центрального округа Калифорнии.

В документе отмечается, вместо этого он «тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни». Под этим понятием скрывается весомый список.

«Тратил деньги на наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели, аренду жилья, машины, одежду и другие личные вещи вместо уплаты налогов», — говорится в документе.

Как передает телеканал CNN, Хантеру Байдену может грозить до 17 лет лишения свободы.

Хантер Байден — первый в истории привлекаемый к уголовной ответственности ребенок действующего президента США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ему еще также предъявили официальные обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия.

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