Теория «черных лебедей»: в Дании назвали следующего президента США

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Saxo Bank: следующим президентом США станет Роберт Кеннеди-младший

Фото, видео: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia; 5-tv.ru

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Тема:
Гороскоп на новый год 2024

В 2024 году — високосном, кстати говоря, неожиданностей произойдет много.

Следующим президентом США станет, барабанная дробь, Роберт Кенеди-младший. Такой неожиданный выбор между Трампом и Байденом предрекают аналитики датского Saxo Bank, которые по традиции в декабре выпускают треш-прогноз на Новый год.

Они пытаются угадать самое вероятное из невероятных событий. Но делают это с умным выражением лица и теорией «черных лебедей», мол экономику определяют не логичные процессы, а внезапные события, как ковид — раз, и все по домам. В следующем году, тем более високосном, по обычному календарю, году Дракона по китайскому, неожиданностей ожидается много.

Датчане предвидят два глобальных кризиса: первый из-за дипфейков — в одной из развитых западных стран произойдет политический скандал после заявлений поддельного президента или премьера. Второй кризис ожидается из-за чрезмерного увлечения новыми уколами для похудения, они станут настолько массовыми и доступными, что люди совсем расслабятся, забросят диеты и спорт и начнут еще больше есть.

Нефть скакнет до 150 долларов за баррель, страны Персидского залива озолотятся, Саудовская Аравия купит всю Лигу чемпионов, тем более они и так переманивают звезд мирового футбола. В общем, датские аналитики уверяют, что «мир в конце пути» протоптанного либеральным капитализмом, но не видят — там дальше свет или тьма?

Успокаивает, что их прогнозы сбываются примерно на 5-10%, что вообще то даже меньше чем 50/50, когда подбрасываешь монетку.

И да, в их прогнозах много «черных лебедей», но еще больше «белых пятен», год за годом они не берут в расчет целые континенты: что там будет в Африке, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии? Даже судьбу России не берутся предсказать. Не по зубам аристократичным прогнозистам.

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