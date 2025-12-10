Не срезать силу и удачу: лунный гороскоп стрижек на январь 2026
Фазы Луны предоставят знакам зодиака не так уж и много дней на удачные визиты к парикмахеру. В какие даты точно не стоит записываться в салон красоты?
Первый месяц 2026 года начинается с полнолуния в Раке 3-го января и завершится новолунием в Козероге 18 января. Между этими датами звезды дарят знакам зодиака сразу несколько благоприятных моментов для ухода, окрашивания и обновления образа.
В какой день стоит смело записываться к парикмахеру, а когда лучше ограничиться питательными масками и мягким уходом? И кому из представителей четырех стихий противопоказана смена образа в январе, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астропсихолог и автор блога «Астрология Успеха» Александра Курникова.
Александра Курникова
Астропсихолог
Почему в уходе за волосами важен лунный календарь
Волосы — не только украшение, но и отражение энергии и здоровья.
Считается, что энергетика Луны управляет ростом и силой волос. Если правильно подобрать день, стрижка или окрашивание раскроют внутреннюю красоту знаков зодиака, притянут в их жизни удачу и гармонию. В неблагоприятные же даты эксперименты с прической ослабят волосы и лишат их жизненных сил.
Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует лунный календарь.
Лунный календарь стрижек на январь 2026
Лунные ритмы напрямую воздействуют и на знаки зодиака, и на состояние их организма, волос, кожи и ногтей. Дни, соответствующие конкретным фазам Луны, укажут лучший момент для процедур красоты — будь то стрижка, окрашивание, маникюр, педикюр, очищающие или питательные маски, эпиляция или массаж.
1 января — Луна в Близнецах
Волосы непослушные, укладка держится хуже. Хороший день для легкого обновления или завивки.
2 января — Близнецы → Рак
Переход от невесомой укладки к глубокому восстановлению: когда Луна в знаке зодиака Рак, лучше не стричься — волосы будут расти медленнее, но процедуры питания дадут результат.
3 января — Полнолуние в Раке
Эмоции на пике, волосы впитывают любую энергию. Отличное время для масок, но не для стрижки.
4 января — Рак → Лев
Энергия Льва придает объем и блеск, стрижка добавит уверенности в себе.
5 января — Луна во Льве
Прекрасный день для окрашивания, особенно в теплые тона.
6 января — Лев → Дева
Когда Луна перейдет в знак Девы, лучше заняться лечением кожи головы. Стрижка в этот день получится скромной, практичной.
7 января — Луна в Деве
Подходящее время для аккуратных изменений и лечебных процедур.
8 января — Луна в Деве
Хороший день для масок и восстановления волос, но не для кардинальной смены имиджа.
9 января — Дева → Весы
Знак Весов добавляет гармонии: удачное время для окрашивания и экспериментов с образом.
10 января — Луна в Весах
Волосы особенно восприимчивы к уходу, окрашивание ляжет идеально.
11 января — Весы → Скорпион
Когда Луна в Скорпионе, появляется тяга к радикальным переменам. Можно рискнуть, но лучше ограничиться питанием.
12 января — Луна в Скорпионе
Энергия дня подходит под окрашивания в глубокие тона, но не для стрижки.
13 января — Луна в Скорпионе
Волосы могут «сопротивляться» — не лучший день для визита парикмахера.
14 января — Скорпион → Стрелец
В Стрельце можно экспериментировать с длиной волос и стилем укладки.
15 января — Луна в Стрельце
День легкости: стрижка подарит ощущение свободы.
16 января — Стрелец → Козерог
В Козероге волосы становятся плотнее, переход Луны в этот знак хорошо подходит для укрепляющих процедур.
17 января — Луна в Козероге
Идеальное время для стрижки — волосы будут расти густыми и здоровыми.
18 января — Новолуние в Козероге (22:52)
Новый цикл, хорош для размышлений о новом образе, но не для стрижек.
19 января — Козерог → Водолей
В период, когда Луна в Водолее, можно пробовать нестандартные образы и креативные окрашивания.
20 января — Луна в Водолее
Хороший день для радикальных перемен и асимметричных стрижек.
21 января — Водолей → Рыбы
Если Луна в Рыбах, лучше воздержаться от стрижки и заняться увлажнением длины.
22 января — Луна в Рыбах
Волосы могут быть капризными, зато уход даст глубокий эффект.
23 января — Рыбы → Овен
Когла Луна в Овне, уместно подровнять кончики — рост волос ускорится.
24 января — Луна в Овне
День одходит для обновления и легких изменений.
25 января — Овен → Телец
Телец — лучший знак для стрижки: волосы станут плотнее и здоровее.
26 января — Луна в Тельце
Один из самых благоприятных дней месяца для окрашивания и стрижек.
27 января — Телец → Близнецы
Волосы будут легче и живее, можно попробовать прически с объемом.
28 января — Луна в Близнецах
Удачный день для укладок и легких обновлений.
29 января — Луна в Близнецах
Стрижка придаст волосам подвижность, но их рост будет неравномерным.
30 января — Близнецы → Рак
В Раке лучше не стричься, но уместно делать питательные маски.
31 января — Луна в Раке
Волосы тоньше и мягче. С точки зрения лунной фазы день хорош для уходовых масок, но не для ножниц.
Лучшие дни для стрижки и окрашивания в январе 2026
Для обновления образа идеально подойдет время, когда Луна будет находиться во Льве. К середине месяца — на 29 лунный день — она переместится в знак Козерога, укрепив структуру локонов.
А идеальные дни для стрижки выпадут на конец января, когда Луна будет в Тельце.
4–5 января (Луна во Льве) — волосы получат блеск и объем, удачны окрашивания в теплые тона.
17 января (Луна в Козероге) — идеальная стрижка, волосы станут гуще.
25–26 января (Луна в Тельце) — лучшие дни месяца для процедур красоты: стрижка и окрашивание дадут плотность, стойкость цвета и легкую укладку.
Лучшие дни для уходовых процедур в январе 2026
Уход и восстановление плодотворнее всего провести в Полнолуние в Раке.
На даты, в которые Луна переместится в знак Девы, можно заранее подготовить растворы на травах для ополаскивания, а на период, когда она будет в Рыбах, — натуральные масла.
В последние дни января стоит позаботиться об укреплении корней волос.
3 января (Полнолуние в Раке) — маски и SPA-процедуры подействуют максимально глубоко.
6–8 января (Луна в Деве) — очищение кожи головы, лечебные маски, травяные ополаскивания.
21–22 января (Луна в Рыбах) — увлажнение, масла, мягкий уход.
30–31 января (Луна в Раке) — укрепление и питание волос, особенно корней.
Неблагоприятные дни для стрижки в январе 2026
Знакам зодиака лучше отложить кардинальное изменение образа на даты, в которые пройдет Полнолуние в Раке, Новолуние в Козероге и просто на время пребывания Луны в знаке Рака.
3 января (Полнолуние в Раке) — волосы впитают лишние эмоции, могут ослабнуть.
18 января (Новолуние в Козероге) — не рекомендуется стричься, лучше отложить все изменения на будущее.
30–31 января (Луна в Раке) — волосы станут тоньше, медленный рост.
