Не срезать силу и удачу: лунный гороскоп стрижек на январь 2026

Первый месяц 2026 года начинается с полнолуния в Раке 3-го января и завершится новолунием в Козероге 18 января. Между этими датами звезды дарят знакам зодиака сразу несколько благоприятных моментов для ухода, окрашивания и обновления образа.

В какой день стоит смело записываться к парикмахеру, а когда лучше ограничиться питательными масками и мягким уходом? И кому из представителей четырех стихий противопоказана смена образа в январе, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астропсихолог и автор блога «Астрология Успеха» Александра Курникова.

Почему в уходе за волосами важен лунный календарь

Лунный гороскоп денежных стрижек на январь 2026. Фото: 5-tv.ru

Волосы — не только украшение, но и отражение энергии и здоровья.

Считается, что энергетика Луны управляет ростом и силой волос. Если правильно подобрать день, стрижка или окрашивание раскроют внутреннюю красоту знаков зодиака, притянут в их жизни удачу и гармонию. В неблагоприятные же даты эксперименты с прической ослабят волосы и лишат их жизненных сил.

Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует лунный календарь.

Лунный календарь стрижек на январь 2026

Лунные ритмы напрямую воздействуют и на знаки зодиака, и на состояние их организма, волос, кожи и ногтей. Дни, соответствующие конкретным фазам Луны, укажут лучший момент для процедур красоты — будь то стрижка, окрашивание, маникюр, педикюр, очищающие или питательные маски, эпиляция или массаж.

1 января — Луна в Близнецах

Волосы непослушные, укладка держится хуже. Хороший день для легкого обновления или завивки.

2 января — Близнецы → Рак

Переход от невесомой укладки к глубокому восстановлению: когда Луна в знаке зодиака Рак, лучше не стричься — волосы будут расти медленнее, но процедуры питания дадут результат.

3 января — Полнолуние в Раке

Эмоции на пике, волосы впитывают любую энергию. Отличное время для масок, но не для стрижки.

4 января — Рак → Лев

Энергия Льва придает объем и блеск, стрижка добавит уверенности в себе.

5 января — Луна во Льве

Прекрасный день для окрашивания, особенно в теплые тона.

6 января — Лев → Дева

Когда Луна перейдет в знак Девы, лучше заняться лечением кожи головы. Стрижка в этот день получится скромной, практичной.

7 января — Луна в Деве

Подходящее время для аккуратных изменений и лечебных процедур.

8 января — Луна в Деве

Хороший день для масок и восстановления волос, но не для кардинальной смены имиджа.

9 января — Дева → Весы

Знак Весов добавляет гармонии: удачное время для окрашивания и экспериментов с образом.

10 января — Луна в Весах

Волосы особенно восприимчивы к уходу, окрашивание ляжет идеально.

11 января — Весы → Скорпион

Когда Луна в Скорпионе, появляется тяга к радикальным переменам. Можно рискнуть, но лучше ограничиться питанием.

12 января — Луна в Скорпионе

Энергия дня подходит под окрашивания в глубокие тона, но не для стрижки.

13 января — Луна в Скорпионе

Волосы могут «сопротивляться» — не лучший день для визита парикмахера.

14 января — Скорпион → Стрелец

В Стрельце можно экспериментировать с длиной волос и стилем укладки.

15 января — Луна в Стрельце

День легкости: стрижка подарит ощущение свободы.

16 января — Стрелец → Козерог

В Козероге волосы становятся плотнее, переход Луны в этот знак хорошо подходит для укрепляющих процедур.

17 января — Луна в Козероге

Идеальное время для стрижки — волосы будут расти густыми и здоровыми.

18 января — Новолуние в Козероге (22:52)

Новый цикл, хорош для размышлений о новом образе, но не для стрижек.

19 января — Козерог → Водолей

В период, когда Луна в Водолее, можно пробовать нестандартные образы и креативные окрашивания.

20 января — Луна в Водолее

Хороший день для радикальных перемен и асимметричных стрижек.

21 января — Водолей → Рыбы

Если Луна в Рыбах, лучше воздержаться от стрижки и заняться увлажнением длины.

22 января — Луна в Рыбах

Волосы могут быть капризными, зато уход даст глубокий эффект.

23 января — Рыбы → Овен

Когла Луна в Овне, уместно подровнять кончики — рост волос ускорится.

24 января — Луна в Овне

День одходит для обновления и легких изменений.

25 января — Овен → Телец

Телец — лучший знак для стрижки: волосы станут плотнее и здоровее.

26 января — Луна в Тельце

Один из самых благоприятных дней месяца для окрашивания и стрижек.

27 января — Телец → Близнецы

Волосы будут легче и живее, можно попробовать прически с объемом.

28 января — Луна в Близнецах

Удачный день для укладок и легких обновлений.

29 января — Луна в Близнецах

Стрижка придаст волосам подвижность, но их рост будет неравномерным.

30 января — Близнецы → Рак

В Раке лучше не стричься, но уместно делать питательные маски.

31 января — Луна в Раке

Волосы тоньше и мягче. С точки зрения лунной фазы день хорош для уходовых масок, но не для ножниц.

Лучшие дни для стрижки и окрашивания в январе 2026

Для обновления образа идеально подойдет время, когда Луна будет находиться во Льве. К середине месяца — на 29 лунный день — она переместится в знак Козерога, укрепив структуру локонов.

А идеальные дни для стрижки выпадут на конец января, когда Луна будет в Тельце.

4–5 января (Луна во Льве) — волосы получат блеск и объем, удачны окрашивания в теплые тона.

17 января (Луна в Козероге) — идеальная стрижка, волосы станут гуще.

25–26 января (Луна в Тельце) — лучшие дни месяца для процедур красоты: стрижка и окрашивание дадут плотность, стойкость цвета и легкую укладку.

Лучшие дни для уходовых процедур в январе 2026

Уход и восстановление плодотворнее всего провести в Полнолуние в Раке.

На даты, в которые Луна переместится в знак Девы, можно заранее подготовить растворы на травах для ополаскивания, а на период, когда она будет в Рыбах, — натуральные масла.

В последние дни января стоит позаботиться об укреплении корней волос.

3 января (Полнолуние в Раке) — маски и SPA-процедуры подействуют максимально глубоко.

6–8 января (Луна в Деве) — очищение кожи головы, лечебные маски, травяные ополаскивания.

21–22 января (Луна в Рыбах) — увлажнение, масла, мягкий уход.

30–31 января (Луна в Раке) — укрепление и питание волос, особенно корней.

Неблагоприятные дни для стрижки в январе 2026

Знакам зодиака лучше отложить кардинальное изменение образа на даты, в которые пройдет Полнолуние в Раке, Новолуние в Козероге и просто на время пребывания Луны в знаке Рака.

3 января (Полнолуние в Раке) — волосы впитают лишние эмоции, могут ослабнуть.

18 января (Новолуние в Козероге) — не рекомендуется стричься, лучше отложить все изменения на будущее.

30–31 января (Луна в Раке) — волосы станут тоньше, медленный рост.