Готовьтесь к денежному прорыву: финансовый гороскоп на январь 2026 года

С наступлением 2026-го из суматошных новогодних приготовлений знаки зодиака могут переходить к уверенному ожиданию карьерного и денежного прорыва.

Именно январская финансовая энергия подтолкнет представителей четырех стихий к началу успешной карьеры. Но какие начинания ждут каждого из них? И всем ли знакам зодиака стоит надеяться на крупный заработок, эксклюзивно Пятому каналу рассказал астролог Андрей Харрис.

Общий финансовый гороскоп на январь 2026

Пик одного из метеорных потоков случится 3 января.

Земля подойдет максимально близко к Солнцу, и его мощная живительная энергия зарядит кошельки каждого знака зодиака.

Также на небе в январе ожидается большое скопление планет в знаке Козерога — именно он отвечает за карьеру и крупные суммы денег.

В общем, знакам зодиака в первый месяц 2026 года буквально преступно сидеть на месте — ведь бездействием они рискуют упустить шанс обладать крупными суммами денег.

«Поверьте, это реальный шанс. Пользуйтесь солнечной энергией и пиками метеорного потока. Мечтайте о большем и обязательно этого достигнете», — подчеркнул Харрис.

Январь требует четких планов, смелых задач, начинаний и желания достичь большего. Все эти цели помогут представителям стихии воды, земли, огня и воздуха, даже если ранее у кого-то среди них не особо водились деньги.

Овен — гороскоп финансов на январь 2026

Чтобы деньги водились в кармане у Овна, ему важно начать думать не только о себе, но и о других. Именно в этом заключается ключ к январскому богатству.

Огненному знаку зодиака будет полезно сделать доброе дело, заняться благотворительностью или придумать другой источник пользы другим людям.

В общем, чтобы в жизнь Овнов деньги пришли нескончаемой волной, им придется весь месяц поменьше переживать о личном комфорте.

Телец — гороскоп финансов на январь 2026

Для Тельцов январь — достаточно стабильный месяц.

Им пойдет на пользу заниматься планированием и не подвергаться энергии Урана. Планета в январе встает в особое положение с земным знаком и способна сбивать Тельцов с истинного пути.

В этом месяце стоит обходить стороной инфобизнес, инвестиции и другие непонятные денежные источники.

Финансы в январе оценят старания тех Тельцов, которые обратятся к стандартному заработку.

Близнецы — гороскоп финансов на январь 2026

Близнецам, чтобы зарабатывать больше в январе, необходимо лучше планировать и меньше витать в облаках.

Воздушные энергии будут не очень стабильны, лишь в 20-х числах месяца их потоки наконец прорвутся. Но до этого периода Близнецам придется поучиться у знака Девы, ведь именно планирование и пересчет бюджета в январе как никогда кстати.

Так что, если представители стихии воздуха рассчитывают на бонусы Вселенной, им нужно освоить экономику хотя бы на базовом уровне.

Рак — гороскоп финансов на январь 2026

У Раков с финансами в январе все непросто, ведь скопление планет в Козероге оттягивает всю энергию на себя.

Водная стихия, которая им покровительствует, в этом месяце не даст большого дохода. Вселенная рекомендует Ракам запастись деньгами заранее, чтобы как-то пережить январь.

Лучше не планировать и крупных покупок, различных поездок и отсидеться некоторое время в тени.

Лев — гороскоп финансов на январь 2026

В январе звезды образуют в знаке Льва Золотой лотос — древний символ оккультной западной астрологии, который говорит, что человек может внезапно оказаться на вершине карьерной лестницы или на своем финансовом пике.

Иногда вначале кажется, будто обстоятельства складываются бесконтрольно, на самом же деле так формируется линия удачи, а судьба выходит на новые горизонты. Львам в январе стоит отдаться фортуне, и она точно даст то, о чем они давно мечтали.

При этом ожидается и рост ответственности, необходимость смелых шагов. Ведь деньги в январе любят смелых и амбициозных людей. Но кто, если не Львы, способны на решительные действия?

Дева — гороскоп финансов на январь 2026

Для Дев январь — это отличное время, чтобы просить повышения зарплаты или своего карьерного положения. Однако уходить в сольное плавание не стоит, лучше держаться корпоративной культуры.

В этом месяце Уран во взаимодействии с Нептуном откроет уникальный коридор, который позволит Девам попробовать себя в инвестициях и финансовых вложениях. И пусть такие манипуляции совсем не свойственны земному знаку, в январе они точно окупятся.

Самые смелые Девы могут и сыграть в новогоднюю лотерею — шанс на победу из всех знаков зодиака у них максимальный.

Весы — гороскоп финансов на январь 2026

В жизни Весов настает кармическое время. Планеты, отвечающие за деньги, решили посмотреть, что они делали последние пять лет. И, к сожалению, от этого никуда не уйти.

Весь январь, вплоть до начала февраля, воздушному знаку лучше ничего не планировать. Не стоит менять место работы или активно тратить деньги.

Однако Вселенная не оставит Весов: звезды будут посылать им знаки. И если до 15 января не случится ничего страшного, значит, можно расслабляться — карма чиста.

Если же произойдут финансовые потери, важно относиться к ним философски — карма должна иногда проходить через очищение.

Скорпион — гороскоп финансов на январь 2026

Финансовый магнетизм Скорпионов в январе спадет, и зарабатывать деньги на личном обаянии перестанет получаться. От них будут требовать конкретных действий и планов на будущее — причем и в найме, и в собственном бизнесе.

Но чутье и интуиция водного знака зодиака в январе не исчезнут. Они всегда помогали, помогут и в этот раз.

Правда, метафизику все равно придется сократить в пользу реальных задач. А вот решать их уже с помощью интуиции, а не через логику и другие знания.

Стрелец — гороскоп финансов на январь 2026

Финансовая сторона жизни Стрельцов заиграет буйными красками, ведь скопление планет в Козероге немного задевает и их знак, а значит, самое время дать шанс новому амбициозному проекту.

Почему бы не попробовать открыть что-то небольшое: бизнес по интересам или кофейню? Даже если представитель стихии огня работает на совершенно обычной работе, все равно необходимо начать создавать что-то самостоятельно.

Неважно, есть деньги или нет. Финансы любят вложения, так что, если Стрелец начнет это делать в январе, он обязательно получит больше.

А вот в случае стагнации деньги могут и вовсе пропасть из жизни — Вселенная всегда следит за балансом.

Козерог — гороскоп финансов на январь 2026

Козероги становятся лидерами этого месяца. Максимальная сила метеорного потока, максимальное скопление планет, отвечающих за деньги, за карьерное повышение — и все в земном знаке.

Уже в начале января Козерогам надо четко разобраться, что они хотят получить от жизни. Ведь именно у этого знака зодиака сбудутся все желания, все карьерные мечты, все финансовые планы.

Побольше амбиций, побольше бизнес-хватки! Не стоит думать о проигрыше, ведь звезды на земной стороне.

Водолей — гороскоп финансов на январь 2026

Водолеев звезды поддержат только ближе к концу января, примерно с 21-го числа.

Тогда Вселенная будет покровительствовать всему инновационному, всему новому. Поэтому, если Водолеи не использовали раньше информационные технологии в зарабатывании денег, обязательно нужно к ним обратиться. Неважно, в найме или собственном бизнесе — эти инструменты везде будут кстати.

Пусть даже умная колонка — чем больше Водолеи будут находиться в метафизическом потоке, тем больше денег потянется в их жизнь. Так и с информационными идеями, которые захватывают большое количество людей, — они тоже получат толчок от Вселенной. Но, к сожалению, все это произойдет уже ближе к концу января.

Начало и середина месяца пройдут стабильно, без каких-либо больших потерь.

Рыбы — гороскоп финансов на январь 2026

Рыбам в январе придется несладко. Свойственная ему метафизика и погружение в глубину совершенно не коррелируют с энергиями Козерога, под эгидой которых пройдет первый месяц 2026 года. Такая же ситуация и с Солнцем, которое приходит близко к Земле — это все-таки не Нептун и не Луна, к которым привыкли представители водной стихии.

Поэтому Рыбам необходимо действовать конструктивно, изъясняться на понятном для людей языке — на языке денег. Важно держаться подальше от метафизики, заранее изучать экономические термины, продумывать финансовые планы — тогда и деньги будут приходить.

Но не стоит забывать об интуиции, ведь иногда бизнесу не хватает именно ее. Всего-то нужно обвернуть ее в понятную бизнес-оболочку.

Если в январе Рыбам удастся объединить интуицию и бизнес-чутье, они легко окажутся на вершине финансового успеха.