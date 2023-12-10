Не ругайте сразу питомца: кинолог раскрыл причины плохого поведения собак

Важно разобраться, почему животное не слушается или громит квартиру. Причины могут быть вовсе не в необучаемости любимца.

Есть множество причин плохого поведения четвероногих друзей, и дело может быть вовсе не в необучаемости собаки. Очень часто к этому могут привести проблемы со здоровьем, психологические травмы, неправильная дрессировка или большие нагрузки.

Чаще всего проблема бывает не в собачке, а в ошибках владельцев — воспитанные любимцы могут быть только у ответственных хозяев. Этой информацией поделился президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в беседе с изданием РИА Новости.

«Не нужно сразу списывать плохое поведение любимца на его необучаемость. Важно разобраться, почему собака не слушается или громит квартиру. Причины могут быть как в неправильном подходе к воспитанию животного, так и в серьезных проблемах со здоровьем», — сообщил он.

Прежде чем сломя голову бежать обучать собаку, нужно сначала тщательно узнать ее характер, поведение и отличительные черты, в идеале — пройти консультацию специалиста или изучить специализированную литературу. Не всегда то, что подходит одному песику, подойдет и другому. К примеру, некоторым собакам не нужно лакомство в награду на правильно выполненные команды, их гораздо больше поощрит игра.

Очень частый повод непослушания четвероногого питомца — это проблемы со здоровьем. Когда нашему любимцу плохо и больно, он может не слушаться владельца, а его поведение резко поменяется. Собака которая никогда не агрессировала на людей, может наоборот взбрыкнуть, а спокойная — начать тревожиться. В таком случае важно своевременно обратиться за помощью к ветеринару. Отразиться на поведении животного может и перенесенная в прошлом стрессовая ситуация.

«Из-за постоянного стресса собака может перестать слушать хозяина, ей просто сложно концентрироваться на командах и правилах. Это может происходить как дома из-за пугающей ситуации, так и на улице. Например, из-за громких звуков на прогулке, питомец может не услышать команду хозяина, потому что будет сосредоточен на шуме, который его пугает, а не на голосе собаковода», — поделился кинолог еще одной возможной причиной.

Иногда любимец ведет себя плохо, когда он устал. В этом наши друзья похожи на нас — как у людей из-за усталости падает мотивация, меняются желания и настроение. Поэтому важно не мучить питомца постоянными тренировками, давая ему время на отдых.

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