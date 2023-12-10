Буксующая экономика виной? Евростат назвал «самую несчастную страну» в ЕС

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Алина Крылова
Алина Крылова 67 0

Евростат назвал Болгарию самой несчастной страной Евросоюза

Буксующая экономика виной? Евростат назвал «самую несчастную страну» в ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Kira Hofmann

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Общее состояние жизни в этом государстве граждане оценили меньше, чем на шесть баллов из десяти.

Болгария признана самой несчастной страной в составе Евросоюза. Об этом свидетельствуют результаты исследования европейского статистического агентства Евростат, опубликованные газетой The Independent.

Общий рейтинг стран составлялся исходя из статистического опроса местных жителей. Так, на первое место среди стран ЕС неожиданно «угодила» Болгария. Жизнь в этом государстве оценили меньше, чем на шесть баллов из десяти. Предположительно, такая тенденция связана с «пробуксами» в экономике: многие страны ЕС столкнулись с трудностями после начала украинского конфликта. Второй «антирекорд» еще более неожиданно установила Германия: жизнь в этом государстве оценили на 7,1 балла из десятки. Исследователи отмечают, что общее падение настроения жителей полностью отражает тенденции в стране.

Самые счастливые люди, по данным исследования, живут в Австрии. Их уровень удовлетворения составил восемь балов. Также высокие показатели зафиксированы в Румынии, Польше и Финляндии, которые набрали по 7,7 балла, разделив второе место.

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