«Кто-то маленький пробежал»: Елена Борщева призналась, что верит в паранормальное

Актриса рассказала о встрече с потусторонними силами.

Елена Борщева призналась, что видела в детстве домового. Об этом российская актриса рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Кентервильское привидение».

«Как будто кто-то маленький пробежал. У нас пропадали вещи, и мы говорили: „Домовой, домовой, поиграй и отдай“», — отметила Борщева.

В мистику и привидения также верит и дочка актрисы. Девочка призналась, что периодически ей мерещится чье-то присутствие в темноте.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время участия в шоу «Звезды в Африке» Елена Борщева похудела на четыре килограмма. Она призналась, что самым тяжелым испытанием для нее стало отсутствие еды. Впрочем, после окончания съемок она быстро набрала прежний вес. Актриса также добавила, что голод занимал почти все мысли. Еще одной проблемой для нее стало проживание с достаточно незнакомыми людьми.