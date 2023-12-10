«Кто-то маленький пробежал»: Елена Борщева призналась, что верит в паранормальное

|
Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 76 0

Актриса Елена Борщева в детстве верила в домового

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса рассказала о встрече с потусторонними силами.

Елена Борщева призналась, что видела в детстве домового. Об этом российская актриса рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Кентервильское привидение».

«Как будто кто-то маленький пробежал. У нас пропадали вещи, и мы говорили: „Домовой, домовой, поиграй и отдай“», — отметила Борщева.

В мистику и привидения также верит и дочка актрисы. Девочка призналась, что периодически ей мерещится чье-то присутствие в темноте.

«Живут отдельно»: Борщева из КВН проговорилась о трудностях в воспитании дочерей

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время участия в шоу «Звезды в Африке» Елена Борщева похудела на четыре килограмма. Она призналась, что самым тяжелым испытанием для нее стало отсутствие еды. Впрочем, после окончания съемок она быстро набрала прежний вес. Актриса также добавила, что голод занимал почти все мысли. Еще одной проблемой для нее стало проживание с достаточно незнакомыми людьми.

-12° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.64
-0.93 98.84
-0.97
Из пучины сомнений в короли: большой гороскоп для Раков на 2024 год

Последние новости

12:36
«Совсем оборзели»: Путин резко ответил властям Украины
12:20
Уже виден прогресс! Малышка-панда из Московского зоопарка встала на четыре лапы
12:04
«Я съедал их сердца»: подлинная история «пензенского потрошителя»
11:40
«Есть, что обсудить»: чем закончился визит Путина в ОАЭ
11:21
«Кто-то маленький пробежал»: Елена Борщева призналась, что верит в паранормальное
11:05
Осталось недолго: в США обратили внимание на странные перемены в поведении Зеленского

Сейчас читают

Украина — лишь прикрытие: в США указали на главный мотив Байдена в борьбе с Россией
Високосный 2024 год Дракона: чем опасен и что принесет в жизнь каждому
«Я за секс» — Ханна призналась, на что готова пойти ради хайпа
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам