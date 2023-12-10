Нетаньяху сорвался с заседания кабмина, чтобы поговорить с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал заседание правительства страны и удалился для телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание Ynet.

«Нетаньяху покинул заседание кабинета министров, чтобы провести долгий разговор с Путиным», — написано в статье.

Отмечается, что беседа лидеров продолжалась порядка 50 минут. О чем пошла речь — остается неизвестным.

Авторы напомнили, что переговоры Путина и Нетаньяху состоялись впервые после 17 октября, когда израильский премьер заявил ему о намерении уничтожить военный и правительственный потенциал ХАМАС полностью.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль посчитал Россию страной с высоким уровнем угрозы.