Нетаньяху сорвался с заседания кабмина, чтобы поговорить с Путиным

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 142 0

Беседа лидеров продолжалась почти час.

Нетаньяху сорвался с заседания кабмина, чтобы поговорить с Путиным

Фото: www.globallookpress.com / Christopher Pike

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал заседание правительства страны и удалился для телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание Ynet.

«Нетаньяху покинул заседание кабинета министров, чтобы провести долгий разговор с Путиным», — написано в статье.

Отмечается, что беседа лидеров продолжалась порядка 50 минут. О чем пошла речь — остается неизвестным.

Авторы напомнили, что переговоры Путина и Нетаньяху состоялись впервые после 17 октября, когда израильский премьер заявил ему о намерении уничтожить военный и правительственный потенциал ХАМАС полностью.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль посчитал Россию страной с высоким уровнем угрозы.

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