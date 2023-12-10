Путин заявил об отсутствии будущего у Украины

У Незалежной не осталось ничего своего — ни базы, ни идеологии, ни промышленности.

У Украины, в отличие от России, нет будущего. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле. Видео мероприятия было опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Президент пояснил — сегодня у Украины на исходе оборонный потенциал. Страна не обладает собственной базой, а значит у нее отсутствует идеология, промышленность и деньги.

«Ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть», — прокомментировал он.

В России же, заметил Путин, оборонная промышленность вышла на новый уровень. К этой сфере подходят «все грамотнее», и объемы производства растут.

Президент также в рамках встречи подчеркнул, что Россия никогда бы не начала спецоперацию, если бы киевский режим не начал истреблять страну на ее исторических территориях.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал «оборзевшими» власти Украины.