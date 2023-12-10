Путин заявил об отсутствии будущего у Украины

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 77 0

Путин: у Украины, в отличие от России, нет будущего

Путин заявил об отсутствии будущего у Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко

Читайте нас в: Дзен Новости

У Незалежной не осталось ничего своего — ни базы, ни идеологии, ни промышленности.

У Украины, в отличие от России, нет будущего. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле. Видео мероприятия было опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Президент пояснил — сегодня у Украины на исходе оборонный потенциал. Страна не обладает собственной базой, а значит у нее отсутствует идеология, промышленность и деньги.

«Ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть», — прокомментировал он.

В России же, заметил Путин, оборонная промышленность вышла на новый уровень. К этой сфере подходят «все грамотнее», и объемы производства растут.

Президент также в рамках встречи подчеркнул, что Россия никогда бы не начала спецоперацию, если бы киевский режим не начал истреблять страну на ее исторических территориях.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал «оборзевшими» власти Украины.

-12° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.64
-0.93 98.84
-0.97
Из пучины сомнений в короли: большой гороскоп для Раков на 2024 год

Последние новости

17:17
Знаковое событие: что произошло на награждении Героев России
17:00
«Если она живет с вами, тут проблема»: Харламов объяснил, как правильно любить тещу
16:42
Суд арестовал отца девочки, открывшей стрельбу в школе Брянска
16:33
Ирине Дубцовой понадобилась экстренная помощь медиков: стала известна причина
16:20
ВС РФ поразили место сбора командиров подразделений ВСУ «Катран» и «Омаха»
16:04
Путин заявил об отсутствии будущего у Украины

Сейчас читают

«Кошки могут уставиться»: Федункив рассказала о «чертовщине» в доме
Мозг в тонусе: пять лайфхаков для улучшения памяти
«Очень больно и очень жутко» — что за новая пневмония-мутант и как ее лечить
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам