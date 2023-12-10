«Совсем оборзели»: Путин резко ответил властям Украины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

Путин: назвавшие русских некоренным народом власти Украины совсем оборзели

«Совсем оборзели»: Путин резко ответил властям Украины

Фото: Климентьев Михаил / ТАСС

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В Незалежной русских объявили некоренной нацией.

Украинские власти, объявившие русский народ некоренным, «совсем оборзели». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с героями РФ в Кремле. Видео с торжественного мероприятия показал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Объявили русских некоренной нацией на Украине. Совсем с ума сошли? Совсем, как сказать попроще, по-народному, оборзели совсем», — прокомментировал Путин.

Президент отметил, что Россия никогда бы не начала спецоперацию, если бы киевский режим не начал истреблять страну на ее исторических территориях.

Глава государства также напомнил, как в парламенте Канады все присутствующие, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, рукоплескали «борцу с русскими» — эсэсовцу из дивизии «Галичина». Путин заметил, что против русских во времена Великой Отечественной войны воевали именно фашисты, и их поддержка сегодня — проявление нацизма.

Украинские власти, заключил президент, готовы сотрудничать с кем угодно, лишь бы сделать плохо российской стороне.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин обратился к немецким политикам на их языке.

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