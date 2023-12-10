Ирине Дубцовой понадобилась экстренная помощь медиков: стала известна причина

Что известно о самочувствии знаменитости?

Певице Ирине Дубцовой пришлось вызывать скорую помощь из-за ухудшения самочувствия. Как стало известно 5-tv.ru, у представительницы шоу-бизнеса поднялось давление.

Сильное недомогание настигло участницу «Фабрики звезд» в минувшую субботу. Приехавшим по вызову врачам удалось стабилизировать ее состояние, так певица избежала госпитализации.

Напомним, летом 2023-го исполнительница покалечила ногу на концерте в Сочи. Все случилось из-за туфель на высоких каблуках. Знаменитость, которая является поклонницей обуви на высокой платформе, после инцидента делилась, что запнулась и упала. Концерт Дубцова из-за этого не прервала, две последние песни ей пришлось отпеть, прихрамывая.

Звезда эстрады тогда не стала обращаться за медицинской помощью, понадеявшись, что все заживет само.

Ранее 5-tv.ru писал, что Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали в Минске.