«Простите»: Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали в Минске

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 197 0

Лера Кудрявцева сообщила о госпитализации в Минске с пневмонией

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Instagram* / leratv; 5-tv.ru

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Знаменитость отправилась в Белоруссию для участия в Песне Года. Однако музыкальный праздник состоится без нее.

Здоровье неожиданно подвело российскую телеведущую и певицу Леру Кудрявцеву — она была госпитализирована в минскую больницу с пневмонией. На связь с подписчиками она смогла выйти самостоятельно.

«Минск, простите», — обратилась она к ним в видеосообщении, опубликованном личном блоге.

В больницу ее сопроводила ведущая и исполнительница Екатерина Гордон. По ее словам, Кудрявцева еле стояла на ногах. Врачи в больнице отправили ее на компьютерную томографию (КТ), которая подтвердила, что у звезды воспаление легких.

Теперь Лера не сможет принять участие в Песне Года, которая пройдет в белорусской столице. Гордон сообщила, что ее пришлось оставить в палате под присмотром врачей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Надежда Бабкина потеряла сознание, когда принимала участие в съемках передачи с участием российских военнослужащих.

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