«Партнерство» — все? На Украине арестовали американца из-за поддержки России

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 49 0

СБУ объяснила арест гражданина США Гонсало Лиры его оправданием спецоперации РФ

«Партнерство» — все? На Украине арестовали американца из-за поддержки России

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Ранее Илон Маск потребовал от СБУ ответа на вопрос, как гражданин США оказался в харьковской тюрьме.

Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала гражданина Соединенных Штатов Гонсало Лиру за то, что он поддерживал Россию и проведение специальной военной операции (СВО). Об этом в ведомстве сообщали в беседе с украинскими журналистами.

«В СБУ прокомментировали заявление Илона Маска по поводу американца Гонсало Лиры, которого арестовали в Украине. В мае 2023 года СБУ разоблачила в Харьковской области блогера с двойным гражданством (Чили и США)», — опубликовано сообщение.

Гонсало ЛираГонсало Лира. Фото: Telegram / Gonzalo Lira / realCRP

Арестованный мужчина был блогером, время от времени он снимал ролики, в которых выражал РФ искренние пожелания в победе. В данный момент ему предъявили обвинение по уголовной на Украине статье «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников». Он находится под стражей в одном из СИЗО города Харькова. Через несколько дней — 12 декабря состоится первое заседание суда.

Сегодня Илон Маск обратился к президенту Незалежной Владимиру Зеленскому за разъяснениями насчет содержания в тюрьме американского блогера. Ранее Гонсало Лира критиковал в своих соцсетях Зеленского и Байдена.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Украина могла заказать убийство экс-депутата Незалежной Ильи Кивы.

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