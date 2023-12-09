Экс-депутат Рады Царев об убийстве Кивы: «Перечень согласовывается с Зеленским»

Политик заявил, что решения о ликвидации неугодных Киеву лиц президент Украины подписывает лично.

Уничтожение врагов Украины превратилось в бюрократический поток, которым руководит глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом 5-tv.ru рассказал бывший украинский депутат Олег Царев. По его мнению, незачем выяснять, почему был убит его былой коллега Илья Кива. Важнее осознать тот факт, что в Незалежной подобные преступления не просто не скрываются, они одобряются на уровне президента. Есть список неугодных лиц, решение принято, исполнители найдены, задача будет выполнена рано или поздно.

«Исполнителям это было все равно — за что. У них есть перечень, перечень согласовывается с Зеленским. Мне об этом говорили многие на Украине, что цели подписывает лично Зеленский. Приносит (список) либо СБУ, либо ГУР и дальше он визирует… В 2015 году приняли закон про деятельность украинских спецслужб. В этом законе прописали, что спецслужбам вменяется в обязанность уничтожать врагов Украины за пределами Украины и на Украине тоже», — заявил Царев.

Как рассказал экс-депутат Рады, Киев создает специальные структуры, задачей которых становится ликвидация «врагов народа». На эти цели выделяется бюджет, набирается штат, сотрудники получают зарплату, сверяют результаты своей работы с целевыми показателями. Как в рядовом офисе. Только речь идет о покушениях. Однако о сути своей трудовой деятельности исполнители не задумываются, распоряжение дает президент, окутывая его разрешающей убивать патриотической пропагандой.

По мнению Царева, Владимир Зеленский — мастер «виртуальных побед». Его подчиненные штампуют псевдодостижения, в том числе связанные с охотой на врагов, чтобы прикрыть реальные провалы в зоне спецоперации. Разумеется, реальная победа Украины такими действиями не приближается, но создается иллюзия результативной работы. Черные списки, как рассказал политик, утверждены президентом уже давно. Более того, люди из этих списков прекрасно осведомлены о своей участи. Илья Кива тоже знал, что находится под прицелом, поэтому и уехал из Москвы в пригород. Но и там нашли.

Какую ошибку совершил Кива и почему стал целью украинских спецслужб, вы узнаете в итоговой программе Пятого канала в субботу, 9 декабря.

Тело Ильи Кивы было найдено в Одинцово, об этом стало известно 6 декабря. Его убили двумя точными выстрелами в сердце и в голову. Тело обнаружили сотрудники расположенного неподалеку отеля — в нем политик проживал в последнее время. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, еще один оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук высказался о диктаторских решениях Зеленского.