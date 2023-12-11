В России вступил в силу новый закон о загранпаспортах

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

В России вступил в силу закон сдачи загранпаспорта при запрете на выезд

В России вступил в силу новый закон о загранпаспортах

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Эта мера, как сообщили власти, позволит «снять коррупционные риски и исключить возможность злоупотребления со стороны должностных лиц».

С полуночи в Российской Федерации вступил в силу новый закон — в случае ограничения на выезд из государства, граждане обязаны сдать свои загранпаспорта. Портал правовой информации опубликовал постановление 22 ноября.

«Гражданин Российской федерации, право на выезд которого временно ограничено, <…> обязан в течение 5 рабочих дней со дня доведения <…> об этом ограничении обязан явиться и передать паспорт на хранение до истечения срока временного ограничения», — подчеркивается в официальном документе.

По мнению властей, эта мера поможет снять риски коррупции и минимизировать злоупотребление властью со стороны должностных лиц.

Гражданин получит акт-приема передачи загранпаспорта. Сдаст он его не навсегда, а лишь на время ограничений. Таким образом, паспорт не изымается, а передается на хранение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кабмин предложил заменить термин «умственная отсталость».

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