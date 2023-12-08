Кабмин предложил заменить термин «умственная отсталость»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 99 0

Кабмин внес в Госдуму проект, заменяющий термин «умственная отсталость»

Кабмин предложил заменить термин «умственная отсталость»

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff

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Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. По мнению авторов инициативы, существующая в действующем законе формулировка заведомо лишает детей шанса на социализацию.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий найти новую формулировку взамен «умственной отсталости». В качестве альтернативы авторы выбрали термин «нарушение интеллекта». Изменение планируется внести в государственный закон «Об образовании в РФ», проект документа можно найти в электронной базе нижней палаты парламента.

В нем подчеркивается, что существующее обозначение «умственно отсталый» некорректно с точки зрения психологии и педагогики и как бы ставит печать на судьбе ребенка с особенностями развития. Авторы считают, что дети с таким диагнозом оказываются заведомо ограниченными в возможностях для успешной социализации.

«В связи с изложенным законопроектом предлагается заменить термин „умственная отсталость“ на термин „нарушение интеллекта“, уже используемый в статье 92 Федерального закона № 273-Ф3», — сказано в проекте документа.

Представители кабмина также видят необходимым расширение перечня специальных условий организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также инвалидностью. Предлагается обеспечить таким детям тьюторское сопровождение, защитить их персональные данные, запретив разглашение медицинского диагноза третьим лицам.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин подписал указ о сохранении выплат работающим родителям детей-инвалидов. Также в специальном материале 5-tv.ru рассказывал, какие пособия по уходу ребенком положены отцам.

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