Вопросы со всех уголков страны: как идет подготовка к пресс-конференции Путина

Три дня остается до главного политического события в жизни страны — итогов года с Владимиром Путиным. Мероприятие объединит сразу два формата — большую пресс-конференцию и прямую линию общения с гражданами.

Уже сейчас количество обращений, которые приходят со всех уголков страны, приблизилось к миллиону. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова узнала, что же больше всего интересует и беспокоит россиян.

Звонят со всех уголков страны и вопросы задают разные. Есть те, что условно можно выделить в отельные категории. Например, касающиеся спецоперации. Помочь просят с оформлением документов или получением выплат.

«Из Санкт-Петербурга мобилизованный, из Тулы мобилизованный, ребята жалуются. Получили ранения серьезные. И все документы есть на руках, справки. Госпиталь отправляет все в воинскую часть, но до сих пор выплат по ранению так и нет», — рассказала руководитель Народного фронта в Запорожской области Любовь Колесник.

Звонки принимаются круглосуточно. До начала прямой линии все меньше времени. Но и с самого первого дня обращения здесь оформляют без остановки. Одно за другим. Каждый вопрос дословно фиксируют, перепроверяют.

«Нам не делают дорогу от улицы Нижней до улицы Ибрагимова. Грязь сплошная, к дому не проехать. Так как это единственная зона отдыха, просим закрепить ее за муниципалитетом», — зачитывают обращение сотрудники колл-центра.

Работа напряженная и важно не терять концентрацию. Потому операторы меняют друг друга каждые два часа. Действуют слаженно и четко.

Много вопросов задают про пенсии, здравоохранение, услуги ЖКХ или цены на отдельные категории товаров в регионах. Например, корм для скота и птицы резко подорожал в Алтайском крае, Башкирии. Антирекорд в Смоленской области, там стоимость тонны сена подскочила в 2,5 раза.

«Надежда из Смоленской области обратилась к нам с такой проблемой. Она живет на небольшую пенсию в 14 тысяч рублей. Содержит четырех коров, каждой из которых требуется четыре тонны сена на сезон», — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в ЛНР Анна Еременко.

Здесь принимают и видеозвонки. Вот школьник Александр из ЛНР интересуется, можно ли повесить его игрушку, которую он сам сделал из старых бумаг, участвуя в акции Росприроднадзора, на Кремлевскую елку. А здесь к президенту из Петербурга обращаются дольщики.

«Сперва нас обманул застройщик, а теперь и власти Ленинградской области. Которые обещали нам достроить наш дом до ноября этого года. Более тысячи семей могут оказаться на улице», — обращаются жители Северной столицы к президенту.

На обработку одного вопроса уходит от пары минут до получаса. Но бывает и дольше, если текста очень много

«Был вопрос, связанный именно с благодарностью нашему президенту, многие люди даже сочиняют стихи. Мы соответственно это все записываем», — рассказала сотрудник Центра обработки обращений Евгения Земскова.

А кому-то наоборот нужно немного теплых слов --от президента.

«Поступила заявка от десятилетней девочки. Она поздравила Владимира Владимировича с выдвижением и рассказала такую очень интересную историю, что она собирается поступать в кадетское училище. И вот она хочет, чтобы он передал ей слова поддержки и тогда она безусловно поступит», — координатор молодежного крыла Народного фронта в Курганской области.

Задать вопрос президенту может любой желающий. Способов много — и по телефону, и в соцсетях. Все оформленные обращения, даже те, что 14 декабря не удастся передать Владимиру Путину, теперь находятся в базе Народного фронта. А значит их в любом случае возьмут в работу. Более того, как рассказывают в исполкомах, некоторые проблемы на местах уже начинают решать.