Взяли штурмом: десантники заняли позиции ВСУ под Артемовском

Эфирная новость 58 0

Российские десантники заняли позиции ВСУ под Артемовском

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Бойцы ВДВ разбили элитное подразделение украинских войск и взяли 20 пленных.

Наши десантники захватили позиции ВСУ под Артемовском. Штурмовики ВДВ выдвинулись в атаку на боевых машинах и застали противника врасплох. Войдя в лесопосадку, которую контролировали украинские националисты, они из стрелкового оружия подавили сопротивление и зачистили участок.

Поддержку наступавшим десантникам оказывали с воздуха. Операторы беспилотников сбрасывали боеприпасы прямо на боевиков. В итоге ликвидировано большое количество солдат ВСУ, 20 — сдались в плен.

-10° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.64
-0.93 98.84
-0.97
Грядет тотальное обновление: большой гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Последние новости

11:28
По кривой дорожке: кто из российских звезд столкнулся с проблемами с законом
11:01
Откажитесь от них — результат вас удивит: основные причины возникновения гастрита
10:42
Вопросы со всех уголков страны: как идет подготовка к пресс-конференции Путина
10:33
«Хорошая возможность»: как в США оценивают ближайший визит Зеленского
10:30
«Все-таки возраст»: директор фонда Пахмутовой прокомментировал ее состояние
10:20
«Да мне наплевать»: Серов резко отреагировал на развод бывшей жены

Сейчас читают

Лондон дополнит украинский флот: пропустит ли Турция британский подарок Зеленскому?
«Приснилась мертвая бабушка»: певец Гуров о встрече со сверхъестественным
Руки мастера огранили фигуру: Филипп Киркоров рассказал о тренировках
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам