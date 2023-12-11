Взяли штурмом: десантники заняли позиции ВСУ под Артемовском
Российские десантники заняли позиции ВСУ под Артемовском
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru
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Бойцы ВДВ разбили элитное подразделение украинских войск и взяли 20 пленных.
Наши десантники захватили позиции ВСУ под Артемовском. Штурмовики ВДВ выдвинулись в атаку на боевых машинах и застали противника врасплох. Войдя в лесопосадку, которую контролировали украинские националисты, они из стрелкового оружия подавили сопротивление и зачистили участок.
Поддержку наступавшим десантникам оказывали с воздуха. Операторы беспилотников сбрасывали боеприпасы прямо на боевиков. В итоге ликвидировано большое количество солдат ВСУ, 20 — сдались в плен.
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