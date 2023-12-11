Линдеманн, Головин, Депардье: ТОП-15 громких звездных секс-скандалов

Примечательно, что в большинстве случаев «жертвам» так ничего доказать и не удалось.

Вокруг французского актера Жерара Депардье разгорается очередной секс-скандал. Несколько недель назад четыре женщины сделали заявление о том, что обладатель премии «Оскар» оказывал им неприличные знаки внимания во время съемок.

О звездах, которые становились героями скандальных историй на сексуальной почве, читайте в материале 5-tv.ru.

Жерар Депардье

Актер не впервые публично обвиняется в домогательствах. Весной 2023-го в отношении знаменитости было начато громкое расследование — 13 девушек утверждали, что кинозвезда якобы пытался совершить акты насилия в их адрес.

Сам Депардье категорически отвергает все это. По его словам, нападки, в том числе со стороны прессы, являются «линчеванием».

Хью Грант

www.globallookpress.com / Carlos Tischler

Звезду фильма «Дневник Бриджит Джонс» летом 1995 года арестовали в Голливуде вместе с 25-летней темнокожей проституткой. Они занималась оральным сексом в авто — скандал был грандиозныv.

С Грантом перестали сотрудничать многие режиссеры и продюсеры. И? как выяснилось, из-за инцидента с жрицей любви актер не сыграл ключевую роль в фильме «Лжец, Лжец» — в итоге она и 20 миллионов долларов гонорара достались Джиму Керри.

Джуд Лоу

www.globallookpress.com / Rocco Spaziani

Легендарный актер, многодетный отец и один из самых привлекательных мужчин в мире кино Джуд Лоу также оказался в центре крупного скандала, который освещали мировые СМИ на протяжении нескольких лет.

В 2005-м выяснилось, что он изменял невесте Сиенне Миллер с няней своих отпрысков от первого брака. Девушка, которая всерьез готовилась к свадьбе, была шокирована случившимся. Она смогла простить жениха, предавшего ее, но впоследствии они все-таки расстались.

Тилль Линдеманн

www.globallookpress.com / Jens Kalaene

Прокуратурой Берлина в отношении лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна в этом году было начато предварительное расследование. В пресс-службе ведомства сообщили, что на артиста пожаловались несколько лиц, обвинив его в принуждении к сексуальным действиям и продаже наркотиков.

Однако в ходе проверки правоохранители не нашли доказательств преступных действий. До этого популярный музыкальный коллектив едва не распался из-за секс-скандалов вокруг солиста.

Одна фанатка из Ирландии обвинила его в домогательствах после концерта в Вильнюсе. Кроме того, в адрес артиста были и иные обвинения.

В частности, в том, что среди фанаток Rammstein отбирали девушек для секса с Тиллем. После «отбора» их приглашали на закрытое мероприятие после концерта, проходным билетом на которое было согласие на половой акт.

Также сообщалось о двух девушках 21 и 22 лет, у которых, по их словам, был секс с оскандалившимся певцом, на который они не были согласны. Как бы то ни было, предполагаемые случаи насилия над этими женщинами не расследованы официально и не доказаны.

Александр Головин

www.globallookpress.com / Valery Lukyanov

Летом 2021-го про звезду сериала «Кадетство» Александра Головина писали буквально все СМИ. Темой для обсуждения стали не детали творчества, а совсем другое.

Начинающая актриса Дарья Митичашвили обвинила артиста в домогательствах. По ее словам, тот находился в нетрезвом состоянии и якобы начал приставать к ней прямо на улице, пока она ждала такси.

В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru представительница Головина Анна Стародумова сообщила, что обвинения в сторону артиста являются ложью. Митичашвили, по ее словам, просто преследовала цель получить свою «минуту славы» и получить известность.

Никита Джигурда

www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Скандальный российский артист не раз попадал в передряги. Например, переполох вызвала появившаяся в сети видеозапись, на которой он занимается сексом с крестной матерью своих детей Людмилой Браташ.

Интернет-пользователи недоумевали, для чего он выставил на публику столь пикантные материалы. После появления шикирующих кадров в его адрес полетели обвинения в изнасиловании.

Мэрилин Мэнсон

www.globallookpress.com / Javier Rojas

В начала текущего года рок-музыканта Мэрилина Мэнсона обвинили в многократных случаях сексуализированного и физического насилия над несовершеннолетней. Инциденты, по словам пострадавшей, которая подала против звезды иск в суд, случились в 90-е, когда ей было 16 лет.

В 2021-м несколько женщин уже выступали с обвинениями в изнасилованиях и домогательствах в адрес артиста. В январе 2023-го Мэнсон урегулировал один из исков в отношении него.

Кевин Спейси

www.globallookpress.com / Martyn Wheatley

Актер Кевин Спейси — главный герой популярного американского сериала «Карточный домик», он сыграл расчетливого политика Фрэнка Андервуда. Осенью 2017–ого вспыхнул скандал, в котором фигурировало имя деятеля кино.

Спейси напомнили о сексуальных домогательствах 30-летней летней давности. Сам актер ответил, что ничего не помнит.

Однако вина артиста не была доказана, жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало его невиновным по делу о сексуальных домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа.

Стивен Сигал

www.globallookpress.com / Artur Widak

Секс-скандалы не обошли стороной и Стивена Сигала. В 2005-м артиста обвинили в изнасиловании статистки Регины Саймонс.

Экс-модель Фавиола Дадис также примкнула к «потерпевшим». Она заявила, что кинозвезда якобы лапал ее во время прослушивания в гостинице в 2002-м. Впрочем, прокуратура Лос-Анджелеса впоследствии сняла все обвинения с легенды мировой киноиндустрии.

Морган Фриман

www.globallookpress.com / IMAGO/Faye Sadou

Восемь женщин заявили, что лауреат «Оскара» домогался их. Одна из помощниц актера утверждала, что он все время пытался задрать ей юбку и интересовался, надето ли на ней нижнее белье.

Также другая ассистентка сказала, что Фриман не раз комментировал ее тело и фигуру. Обладатель двух «Золотых глобусов» ответил на все осуждения и высказался, что у него не было нехороших намерений.

Люк Бессон

www.globallookpress.com / Claudio Onorati

Весной 2018-го на французском радио рассказали, что одна из актрис, работающих с режиссером, обвинила кинодеятеля в изнасиловании. По словам женщины, она после чаепития с Бессоном упала в обморок.

Очнувшись, вспомнила, что якобы подверглась сексуальному насилию. Адвокат звезды не согласился с заявлением актрисы, сказав, что с той женщиной Люк никогда не вел себя как-то неподобающе.

Майкл Дуглас

www.globallookpress.com / Simone Comi

Голливудская волна секс-скандалов ударила и по Майклу Дугласу. Неизвестная женщина по прошествии 30 лет решила раскрыть тайну об актере.

Она якобы работала на знаменитость, а однажды он позволил себе мастурбировать перед ней. Об этом сам Майкл узнал от своего юриста, который сказал ему, что популярное издание, отслеживающее события в киноиндустрии, просит дать комментарий.

Чтобы избежать дальнейших разбирательств, актер дал интервью изданию Deadline и изложил правду о том, что его просто оклеветали.

Джеймс Франко

www.globallookpress.com / Aaron Poole

С популярным актером связано множество секс-скандалов. Впервые критика общественности свалилась на него пять лет назад после церемонии вручения премии «Золотой Глобус».

Тогда американская актриса Элли Шиди обвинила кинозвезду в сексуальном домогательстве, отметив, что артист присутствовал на значимом мероприятии незаслуженно. Она опубликовала громкое признание в личном блоге.

Вскоре выяснилось, что жертвой Франко якобы стала не только Шиди. Еще пятеро девушек вслед за актрисой решили обвинить артиста в неподобающем поведении.

Четыре года спустя после выдвинутых против него обвинений Франко признался, что действительно занимался сексом со студентками его актерской школы. В ответ на эти откровения защитники потерпевших заявили, что актер совершенно нечувствителен к боли и страданиям их клиенток, а в его словах нет ни капли раскаяния.

Роман Полански

www.globallookpress.com / Gilles Soen-Wer

В 1977 году режиссера Романа Полански обвинили в склонении к сексу 13-летней девочки, которую он якобы предварительно напоил ее и накачал наркотиками. Его задержали и даже ненадолго посадили в тюрьму, однако затем он был отпущен под залог.

Вуди Аллен

www.globallookpress.com / Kike RincÃƒÂ³N

Режиссер Вуди Аллен впервые оказался в эпицентре крупного скандала в 1992 году. Его приемная дочка, семилетняя Дилан, рассказала маме, что отец якобы заманил ее на чердак и там начал трогать за интимные части тела, после чего изнасиловал.

Женщина обратилась за помощью к юристу и врачу. Правда, мнения специалистов не совпали.

Дело в том, что незадолго до признания девочки жене Аллена стало известно о его романе с 21-летней Сун-И Превин. Кинодеятель, разумеется, все обвинения опровергал.

Он утверждал, что это обыкновенная манипуляция со стороны его супруги. В марте 1993-го группа медицинских экспертов осмотрела Дилан и не нашла признаков сексуального насилия, поэтому дело закрыли.

Ранее 5-tv.ru перечислил ТОП-20 громких секс-скандалов в мировом спорте.