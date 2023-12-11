«Как и обещал»: Роман Костомаров вышел на лед

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 62 0

Роман Костомаров опубликовал видео тренировки на льду

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; Telegram / Роман Костомаров / kostomarovroman; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Фигурист после тяжелой болезни сделал еще один шаг к возвращению к прежней жизни.

Фигурист Роман Костомаров поделился в соцсетях небольшим отрывком с тренировки.

«Как и обещал… Я ВЫШЕЛ НА ЛЕД!!!» — написал он.

Фигурист добавил, что его первые шаги на льду, которые остались в далеком детстве, видели только родители.

«Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна. Все тщательно задокументировано съемочной бригадой, которая каждый день сопровождает нас», — поделился эмоциями спортсмен.

Роман Костомаров анонсировал съемки большого кино, но название сохранил в секрете.

Костомаров был госпитализирован в начале января с пневмонией. В больнице его состояние стремительно ухудшалось, вскоре его ввели в состояние медикаментозной комы, продолжая лечение, а затем подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Из-за проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать обе стопы и кисти рук.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Роман Костомаров впервые сыграл в теннис после ампутации.

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
91.64
-0.93 98.84
-0.97
Грядет тотальное обновление: большой гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Последние новости

14:49
Путин прибыл в Архангельскую область
14:38
Враг разбит: армия России отразила 18 атак ВСУ под Донецком
14:35
В Словакии возобновят блокаду границы с Украиной
14:24
ЦИК получил официальное уведомление о выдвижении Путина на выборы
14:21
Хуснуллин проверил ход восстановления инфраструктуры в Мариуполе
14:07
Кулеба заявил, что Украина готова «попрыгать и сплясать» ради членства в ЕС

Сейчас читают

Лондон дополнит украинский флот: пропустит ли Турция британский подарок Зеленскому?
«Загрузил диски»: сын Градского признался, что он вывозил вещи из квартиры папы
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
Богомолов закрутил с тремя: Рудова, Боня и Бородина о любовных треугольниках

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам