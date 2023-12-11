«Как и обещал»: Роман Костомаров вышел на лед

Фигурист после тяжелой болезни сделал еще один шаг к возвращению к прежней жизни.

Фигурист Роман Костомаров поделился в соцсетях небольшим отрывком с тренировки.

«Как и обещал… Я ВЫШЕЛ НА ЛЕД!!!» — написал он.

Фигурист добавил, что его первые шаги на льду, которые остались в далеком детстве, видели только родители.

«Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна. Все тщательно задокументировано съемочной бригадой, которая каждый день сопровождает нас», — поделился эмоциями спортсмен.

Роман Костомаров анонсировал съемки большого кино, но название сохранил в секрете.

Костомаров был госпитализирован в начале января с пневмонией. В больнице его состояние стремительно ухудшалось, вскоре его ввели в состояние медикаментозной комы, продолжая лечение, а затем подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Из-за проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать обе стопы и кисти рук.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Роман Костомаров впервые сыграл в теннис после ампутации.