Моравецкий призвал Евросоюз отказаться от централизации, чтобы выжить

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 25 0

Премьер Польши не согласен с уменьшением вопросов, относящихся к национальным компетенциям.

Моравецкий призвал Евросоюз отказаться от централизации, чтобы выжить

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE

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Польша не согласна с лишением стран Евросоюза их компетенций. Об этом польский премьер Матеуш Моравецкий заявил в своей программной речи в парламенте страны.

«Если Европейский союз хочет выжить, то он должен отказаться от попыток присвоения очередных компетенций», — заявил Моравецкий.

Он уточнил, что Польша не согласна с уменьшением в Евросоюзе таких вопросов, как внешняя политика, безопасность, налоги, семейное право. С таким заявлением Моравецкий выступил после сообщений о том, что Европарламент намерен рассмотреть вопрос о переносе компетенций обороны в ведение Евросоюза, для чего понадобятся изменения в трактатах.

Польша же намерена блокировать изменение трактатов Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Болгария признана самой несчастной страной в составе Евросоюза.

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