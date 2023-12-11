Моравецкий призвал Евросоюз отказаться от централизации, чтобы выжить

Польша не согласна с лишением стран Евросоюза их компетенций. Об этом польский премьер Матеуш Моравецкий заявил в своей программной речи в парламенте страны.

«Если Европейский союз хочет выжить, то он должен отказаться от попыток присвоения очередных компетенций», — заявил Моравецкий.

Он уточнил, что Польша не согласна с уменьшением в Евросоюзе таких вопросов, как внешняя политика, безопасность, налоги, семейное право. С таким заявлением Моравецкий выступил после сообщений о том, что Европарламент намерен рассмотреть вопрос о переносе компетенций обороны в ведение Евросоюза, для чего понадобятся изменения в трактатах.

Польша же намерена блокировать изменение трактатов Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Болгария признана самой несчастной страной в составе Евросоюза.