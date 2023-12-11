Для прямой линии Владимира Путина поступило больше миллиона вопросов

Три дня осталось до большого политического события — подведения итогов года с Владимиром Путиным. На этот раз решили объединить сразу два формата — большую пресс-конференцию президента и прямую линию общения с гражданами. Россияне активно задают вопросы.

Темы самые разные — и медицина, и внешняя политика, и состояние дорог, и жилье. И даже если вопрос не прозвучит в четверг в эфире, без внимания он не останется. В колл-центре, где круглосуточно принимают обращения, побывал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Больше миллиона обращений принято, но с каждой минутой шквал звонков только нарастает. До прямой линии с президентом осталось всего три дня.

Центр обработки принимает обращения со всей России. Круглосуточно операторы прямой линии на связи с регионами. Каждый звонок, отправленная смс-ка или видеоролик учитываются и не останутся без ответа.

«Ваш вопрос записан. Спасибо большое за звонок. Всего доброго, и вас с наступающим Новым годом», — сказала оператор кол-центра.

Отвечая на звонки вторую неделю, Наталья Батищева не хуже депутата или чиновника разбирается в региональных проблемах.

«Очень много обращений поступает от мам первоклассников, и в принципе — от начальных классов, о том, что рюкзаки более пяти килограммов, отсюда развиваются болезни спины. Предлагают, чтобы в школах был уже второй комплект учебников, чтобы мамы сами не таскали рюкзаки», — рассказала Наталья Батищева.

Разговора с Владимиром Путиным ждут миллионы россиян. Людей волнуют вопросы здравоохранения, ЖКХ и сферы услуг.

«Очень хаотичное ценообразование на такси. Например, человек утром уехал за 150 рублей, а вечером возвращается с работы, идет небольшой, допустим, снег, и он уже возвращается, есть примеры когда в 10 раз увеличивается тариф. И он уже возвращается за 1500 рублей», — отметил руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

В Стерлитамаке жители неожиданно выступили против реконструкции парка имени Кирова. Оказывается, проект полностью меняет концепцию их любимого места отдыха.

«Парк уже обладает всеми свойствами комфортной городской среды. Он лишь требует небольшого косметического ремонта. Считаем нецелесообразным в наше время выделять десятки миллионов рублей на проекты подобного рода», — заявили активисты из Стерлитамака.

А сейчас можно увидеть, как выглядит анкета, которую оператор заполняет вместе с дозвонившимся. Здесь фамилия, имя, отчество, регион, из которого совершен звонок, и поле вопроса, в него вмещается четыре тысячи символов.

— Это много или мало?

— Так как вопросов поступает достаточно большое количество, мы выделяем основные ключевые моменты, поэтому среднее значение — это две тысячи символов, — рассказала оператор кол-центра.

В этом году прямую линию совместили с большой пресс-конференцией президента. В новом формате вместе с журналистами и всей страной Владимир Путин в прямом эфире подведет итоги года.

«Почти каждый второй звонок, заявка, это то, что люди безумно рады, что наш президент решил выдвигать свою кандидатуру в предстоящих выборах. Все ему желают здоровья, благополучия», — сказала оператор кол-центра Юлия Лебедь.

Вопросы президенту будут принимать до последней секунды прямой линии. Рассказать о проблеме можно по телефону, в СМС или загрузить видео в социальные сети. Работают мобильное приложение и сайт «Москва — Путину».