Диалог двух гражданских обществ: как проходит III Российско-узбекский медиафорум

Борьбу с дипфейками, защиту традиционных ценностей и сохранение национального культурного кода обсуждают сегодня в Ташкенте. Там стартовал III Российско-узбекский медиафорум. Главной темой диалога крупнейших СМИ двух стран стало будущее журналистики в цифровую эпоху. За ходом дискуссии следит корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Поскольку это медиафорум, мало кто удивился FPV-коптеру прямо в зале пленарных сессий. Хотя его оператора все равно попросили прервать полет. И поскольку это медиафорум, все журналисты были готовы на бегу брать интервью у пресс-секретаря президента Узбекистана.

«Перед медиасообществами двух стран стоят одинаковые практически вызовы, и мы должны действовать вместе, сообща в этих условиях, бороться с дипфейками, бороться с дезинформацией», — сказал пресс-секретарь президента Республики Узбекистан Шерзод Асадов.

III Российско-узбекский медиафорум проходит в Ташкент-сити. Это лицо нового Узбекистана и образ будущего страны, который хотят донести до партнеров в Москве.

Этот форум — по сути, диалог двух гражданских обществ. Он организован не правительствами, а крупнейшими СМИ России и Узбекистана. То есть разговор, во-первых, свободен от дипломатического политеса, а во-вторых, направлен именно на сближение народов наших стран.

«Медиа сейчас настолько мощный стал инструмент, что он постепенно обретает субъектность, то есть он становится таким самодвижущимся, что ли. То есть вот логика развития коммуникационной среды, она иногда начинает пытаться диктовать государствам, как себя вести», — сказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Яркий пример — искусственный интеллект. Уникальный помощник, который одновременно представляет большую опасность. На сессии, посвященной будущему медиа в цифровую эпоху, обсуждали способы борьбы с фейками, созданными нейросетями.

«Нам очень важно собирать, аккумулировать, ну, в неком хабе, базе цифровой, с одной стороны, фейки, которые касаются России и Узбекистана. У людей, конечно, должен быть доступ к информации, которой можно доверять», — сказал вице-президент Международной ассоциации по фактчекингу Даниил Бисслингер.

В узбекском правительстве предлагают придать ИИ национальный окрас. Чтобы культурный код сохранялся и в цифровом виде.

«Важно закрепить определенные орнаменты, узоры, виды материалов, национальных инструментов, за период и за время. И тогда созданные, опять же, фильмы, ролики, любой контент с помощью искусственного интеллекта, он будет приближен к реальности и сохранять наш культурный код», — сказал первый заместитель министра цифровых технологий Республики Узбекистан Олег Пекось.

Отдельная сессия как раз о том, как гармонично сочетать взгляд в будущее и традиционные ценности.

«У нас единая традиционная культура, многовековая. Мне кажется, это бездонное пространство как для киносценариев, для сценариев сериалов, так и для короткого контента, документального, даже для компьютерных игр», — сказал генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.

Поиск новых решений продолжат завтра, в заключительный день форума. Главное, как здесь часто подчеркивают, чтобы при производстве любого контента форма следовала за содержанием, а не наоборот.

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