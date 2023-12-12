Кто-то должен родиться: Анжелика Агурбаш о том, что ждет русский рок в будущем

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 17 0

Анжелика Агурбаш: русскому року нужны новые имена

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

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Звезда и сама намерена искать новое направление в своей музыке.

Рон-н-ролл рулит всем миром. Об этом заявила заслуженная артистка Белоруссии Анжелика Агурбаш в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По словам певицы, все самые крутые музыканты были связаны с роком. Когда сын Агурбаш узнал, что в свое время она записывала музыку на студии «Эбби-Роуд» в Лондоне, ее статус как мамы резко вырос.

«Я жду молодое поколение, мы все ждем молодое поколение. Кто-то сейчас должен родиться. Даже в российской рок-тусовке, в российском рок-н-ролле очень хочется сейчас новых имен. Настоящих музыкантов хочется. Они есть. Они сейчас в подвалах, в подворотнях. Они сейчас творят», — заявила Агурбаш.

Артистка добавила, что сейчас намерена «утяжелять» свое творчество и уходить в рок. Скоро слушателей ждет серьезное обновление ее творчества.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Агурбаш, в 50 лет жизнь женщины только начинается. В этом возрасте она уже «умная, красивая, самодостаточная, мудрая».

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