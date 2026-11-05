«Придает настроение»: Анита Цой раскрыла новогоднюю традицию семьи

Анита Цой: новогодние праздники в семье встречают зимними шашлыками

Зимние шашлыки на новогодние праздники — семейная традиция народной артистки России Аниты Цой. Об этом исполнительница рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте в честь 65-летия Кремлевского дворца.

Певица отметила, что вместе с родными готовит мясо прямо на улице, в морозную погоду. Она планирует повторить это снова. По ее словам, в таком необычном праздничном ритуале кроется особое удовольствие.

«Зимой очень круто, когда на морозе жаришь шашлыки — прям с мороза заносишь в дом. Это всегда придает настроение», — сказала Цой.

Однако главным блюдом на праздничном столе у певицы будет салат Оливье. Артистка подчеркнула, что не отмечает без него Новый год. Также на праздник Анита приготовит традиционные корейские блюда.

«Кимчи обязательно поставим на стол, в противовес оливье. Сделаем корейские пампушки пигоди — вкусные пирожки с мясом на пару, они олицетворяют прибыль и здоровье», — пояснила исполнительница.

Цой добавила, что хочет отметить этот Новый год в кругу родных и близких. Она выразила надежду, что праздник объединит всю семью, с которой редко видится из-за «суматошной жизни».

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