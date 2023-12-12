Ням-ням: рецепт шоколадно-кокосовых батончиков на Новый год от Дженнифер Гарнер

Актриса рассказала, как приготовить сникерс, который подойдет тем, кто соблюдает пост.
Фото: www.globallookpress.com
Соблюдаете пост, но уж очень хотите «сникерс»? Выход есть — веганский шоколадно-кокосовый батончик. Голливудская актриса Дженнифер Гарнер часто делится различными рецептами десертов.
Эти шоколадные батончики шикарно подойдут для новогоднего стола.
Ингредиенты:
- 350 г темного шоколада, нарезанного;
- четыре столовые ложки сливочного арахисового масла;
- две чашки несладких кокосовых хлопьев;
- одна чашка жареных кешью;
- одна чашка фиников без косточек;
- 400 г жирного кокосового молока;
- ½ стакана светло-коричневого сахара;
- ¼ стакана меда;
- одна столовая ложка кокосового масла;
- одна чайная ложка ванильного экстракта;
- ¾ стакана жареного арахиса.
Приготовление:
- Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой.
- Растопите 170 г шоколада и 2 столовые ложки арахисового масла в микроволновой печи до получения однородной массы. Вылейте в подготовленную форму и разложите ровным слоем. Поместите в морозилку на 15 минут для застывания.
- Тем временем в кухонном комбайне измельчите кокосовую стружку и кешью до мелкого помола. Добавьте финики и взбивайте, пока смесь не соберется в комок.
- Когда смесь шоколада и арахисового масла затвердеет, достаньте ее из морозильной камеры и прижмите кокосовую смесь ровным слоем поверх шоколада (руками). Верните форму в холодильник, чтобы она остыла, пока вы готовите третий слой.
- В средней кастрюле смешайте кокосовое молоко, сахар и мед. Доведите до кипения на средне-сильном огне. Готовьте около 10 минут или пока карамель не загустеет. Снимите с огня и дайте остыть в течение 5 минут. Добавьте кокосовое масло, ваниль и арахис. Достаньте из холодильника и вылейте карамельную смесь на батончики, распределив ровным слоем. Верните форму в холодильник, чтобы она остыла минимум на 1 час.
- Примерно за 10 минут до того, как вынуть батончики из холодильника, растопите в микроволновой печи оставшиеся шоколад и оставшиеся 2 столовые ложки арахисового масла до получения однородной массы. Дайте остыть в течение 5 минут, затем вылейте шоколад на карамельный слой, равномерно распределив его. Верните в холодильник, пока он не остынет, минимум на 1 час, а лучше на ночь.
- Разрежьте батончики на квадраты и подавайте. Срок хранения десерта в холодильнике — 7 дней.
Вуаля! Приятного аппетита!
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