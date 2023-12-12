Ням-ням: рецепт шоколадно-кокосовых батончиков на Новый год от Дженнифер Гарнер

Соблюдаете пост, но уж очень хотите «сникерс»? Выход есть — веганский шоколадно-кокосовый батончик. Голливудская актриса Дженнифер Гарнер часто делится различными рецептами десертов.

Эти шоколадные батончики шикарно подойдут для новогоднего стола.

Ингредиенты:

350 г темного шоколада, нарезанного;

четыре столовые ложки сливочного арахисового масла;

две чашки несладких кокосовых хлопьев;

одна чашка жареных кешью;

одна чашка фиников без косточек;

400 г жирного кокосового молока;

½ стакана светло-коричневого сахара;

¼ стакана меда;

одна столовая ложка кокосового масла;

одна чайная ложка ванильного экстракта;

¾ стакана жареного арахиса.

Приготовление:

Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой. Растопите 170 г шоколада и 2 столовые ложки арахисового масла в микроволновой печи до получения однородной массы. Вылейте в подготовленную форму и разложите ровным слоем. Поместите в морозилку на 15 минут для застывания. Тем временем в кухонном комбайне измельчите кокосовую стружку и кешью до мелкого помола. Добавьте финики и взбивайте, пока смесь не соберется в комок. Когда смесь шоколада и арахисового масла затвердеет, достаньте ее из морозильной камеры и прижмите кокосовую смесь ровным слоем поверх шоколада (руками). Верните форму в холодильник, чтобы она остыла, пока вы готовите третий слой. В средней кастрюле смешайте кокосовое молоко, сахар и мед. Доведите до кипения на средне-сильном огне. Готовьте около 10 минут или пока карамель не загустеет. Снимите с огня и дайте остыть в течение 5 минут. Добавьте кокосовое масло, ваниль и арахис. Достаньте из холодильника и вылейте карамельную смесь на батончики, распределив ровным слоем. Верните форму в холодильник, чтобы она остыла минимум на 1 час. Примерно за 10 минут до того, как вынуть батончики из холодильника, растопите в микроволновой печи оставшиеся шоколад и оставшиеся 2 столовые ложки арахисового масла до получения однородной массы. Дайте остыть в течение 5 минут, затем вылейте шоколад на карамельный слой, равномерно распределив его. Верните в холодильник, пока он не остынет, минимум на 1 час, а лучше на ночь. Разрежьте батончики на квадраты и подавайте. Срок хранения десерта в холодильнике — 7 дней.

Вуаля! Приятного аппетита!

Ранее 5-tv.ru раскрыл, что врач рассказал о традиционных опасностях новогоднего стола.