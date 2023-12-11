Удушье и выбитый пробкой глаз: врач о традиционных опасностях новогоднего стола

Доктор рассказал, как оказать первую помощь человеку, который подавился.

Традиционно в новогоднюю ночь врачам приходится спасать людей, которые подавились едой или выбили себе глаз пробкой от шампанского. Таким опытом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru поделился врач-терапевт Лев Авербах. А еще рассказал, как оказать первую помощь, если все происходит на ваших глазах. По словам доктора, самым эффективным способом избежать последствий фатальной неосторожности остается только бдительность. Потому что только в фильмах прием Геймлиха всегда срабатывает с первого раза.

«Лучше вначале советовать людям, чтобы они до этого не доводили. Если вы кушаете, не отвлекайтесь, не берите большие куски и хорошо прожевывайте прежде чем проглотить. Как в пословице — когда я ем, я глух и нем. Аккуратно, потому что всегда может случиться беда», — предупреждает Авербах.

Как отметил терапевт, если кусок пищи застрял в горле неглубоко, в большинстве случаев тело рефлекторно действует, спасая себя. Человек в такой ситуации пытается откашляться, нагнуться, сделать все, чтобы снова начать свободно дышать. Но если еда прошла дальше и плотно перекрыла дыхательные пути, помочь действительно сложно. И если что-то и сработает, то это будет тот самый абдоминальный толчок.

Есть разные вариации этого приема. Специалисты рекомендуют подавившемуся, если рядом никого нет, подойти к столу или спинке стула, прижаться к твердой грани верхней частью живота и, расслабив ноги, резко навалиться. Толчок передастся через диафрагму в легкие, и это поможет вытолкнуть кусок из горла. Если же вы видите, как другой задыхается, подойдите к нему со спины, сожмите одну руку в кулак и той стороной, где большой палец, положите ее на живот между пупком и реберными дугами, вторую ладонь — поверх кулака. Сделайте один или несколько толчков вверх, вдавливая кулак в живот.

Рисковать и выполнять трахеотомию по картинкам из интернета эксперт не советует.

«Еще есть одна история, которая повторяется каждый год сколько я себя помню, почти 50 лет, пробка от шампанского в глаз попадает. Всегда на новый год кому-то попадает пробка от шампанского в глаз. Так что надо себя беречь со всех сторон… Контузия глаза — это тоже крайне неприятно. Надо ехать в глазную травму, это болит, гематома будет… Но каждый год одно и то же», — сетует Авербах.

Лечить поврежденный глаз будет доктор. До приезда скорой помощи или самостоятельного визита в травмпункт все, что можно сделать, это дать глазам покой. Надо положить пострадавшего и закрыть оба глаза, так как это парный орган, повязкой. Когда здоровый глаз работает, поврежденный автоматически ему содействует, а должен — отдыхать. Так что замните правило, которому обучают всех врачей: если это травма, то нужна бинокулярная повязка, если заболевание, то монокулярная. И даже если удар показался не очень серьезным, после происшествия стоит показаться профильному доктору.

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