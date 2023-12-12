Конгресс США не намерен помогать Киеву

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 24 0

Конгресс США не собирается обсуждать выделение помощи Киеву в этом году

Конгресс США не намерен помогать Киеву

Фото: www.globallookpress.com / Keystone Press Agency / Pavlo Palamarchuk

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Даже визит Зеленского в Америку не спас ситуацию.

В американском Конгрессе не намерены рассматривать запрос о финансовой помощи Украине, даже несмотря на визит украинского президента Зеленского в США. Об этом сообщили РИА Новости, сославшись на расписание палаты представителей.

12 декабря в ведомстве запланирован ряд слушаний — на одном из них будут обсуждать расследования в рамках процедуры импичмента нынешнему президенту Джо Байдену, а на другом поднимут вопрос о конкуренции с Китаем.

В другие дни также не запланированы обсуждения выделения бюджетных средств Украине. А после Конгресс уходит на новогодние каникулы, которые продлятся до 9 января.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Минобороны РФ разоблачило опасные эксперименты США на Украине во время СВО.

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Конгресс США не намерен помогать Киеву

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