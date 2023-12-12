Тайна ХХ века: почему в 36 лет покончил с собой поэт Владимир Маяковский

17 апреля 1930 года несколько сотен тысяч людей вышли на улицы Москвы, чтобы проводить в последний путь советского поэта революции.

17 апреля 1930 года несколько сотен тысяч людей вышли на улицы, чтобы проводить в последний путь советского поэта, «агитатора-горлана» Владимира Маяковского. Все улицы были забиты людьми, и милиции пришлось держать оцепление. Цветов не было. Был только один и весьма странный венок.

Люди стояли так плотно, что протиснуться было невозможно: на мостовой, на тротуарах, на крышах и даже висели, прицепившись к фонарным столбам. Писатель Олеша, вспоминая это событие, написал: «Если бы он знал, что так его любят и знают, не покончил бы с собой».

По воспоминаниям прощание с поэтом длилось три дня. А на похороны пришло 150 тысяч человек. Гроб с телом Маяковского везли на бронированном авто, и не было ни одного цветка. Был только металлический венок, собранный из винтов, молотков и маховиков. На венке была надпись: «Железному поэту — железный венок». Маяковский со своим голосом, ростом и манерой читать стихи воспринимался многими как настоящий железный человек.

Последний день Владимира Маяковского

14 апреля 1930 года стал последним днем жизни для Владимира Маяковского. Он приехал в свой рабочий кабинет на Лубянку с молодой актрисой МХАТа Вероникой Полонской. С этой дамой у него был затянувшийся роман, хотя она была законной супругой известного актера Михаила Яншина. По воспоминаниям Полонской, Маяковский не раз уговаривал ее оформить развод и выйти за него замуж. Так или иначе, но именно Полонская была последней, кто видел поэта живым и кто говорил с ним. И о том, что происходило в тот день, известно только с ее слов.

Как рассказывала Полонская, они поссорились — Маяковский требовал, чтобы она ушла из театра и не появлялась там. Он нервничал и даже плакал. Полонская решила уйти и спросила, не хочет ли от проводить ее. Поэт отказался, но дал ей 20 рублей на такси. И лишь она успела дойти до парадной двери, прозвучал выстрел. Полонская бросилась обратно и только повторяла: «Что вы сделали?». Маяковский пытался приподнять голову, но не смог и начал бледнеть. Появились какие-то люди и сказали Полонской бежать за каретой скорой помощи. Когда на вернулась с медиками, на лестнице услышала: «Поздно, он умер…»

Маяковского нашли на полу. На столе было две записки: одна для сестры (поэт передавал ей деньги) и вторая — для друзей. Маяковский написал друзьям, что «весьма хорошо знает, что самоубийство не является выходом, но иного способа у него нет…». По официальной версии сыщиков, Маяковский совершил самоубийство на фоне личных отношений. Но в Москве сразу начали шептаться, что в истории этой слишком много неясностей для тривиального самоубийства.

Детали следствия

ОГПУ вело расследование дела о самоубийстве Маяковского и закрыло его очень быстро. Куратором этого дела был чекист Яков Агранов, у которого был роман с Лилей Брик. За глаза Агранова называли «палачом русской интеллигенции», и многие считали, что именно на его совести было самоубийство поэта Николая Гумилева. И после того, как дело Маяковского было закрыто, поползли слухи, что в смерти его чересчур много нестыковок и загадок.

Так, в протоколе была запись, что предсмертная записка была датирована двумя днями раньше смерти и почему-то карандашом. Полонская утверждала, что Маяковский после выстрела лежал на спине, а другие свидетели утверждали, что тело поэта лежало лицом вниз. И это далеко не все неувязки этого расследования. Самая смелая версия утверждала, что Маяковский был убит из-за начавшихся разногласий. Якобы некий чекист проник в дом, выстрелил поэту в сердце и ушел через черный ход, а записку подложил Агранов.

Тайна раскрыта — аж спустя 60 лет

По Москве ходил упорный слух, что Лиля Брик, которая в то время уезжала за границу, пожаловалась своему любовнику Агранову, что «у ней нет больше сил, и она не знает, как избавиться от Маяковского». И он помог.

Впрочем, была и диаметрально противоположная версия, будто покончил с собой Маяковский от неразделенной любви к Брик, а некоторые считали, что его в состоянии аффекта застрелила Полонская. Поговаривали и о том, что у Маяковского было временное помешательство, и подобные приступы у него случались и раньше. И все же все это и сегодня остается на уровне слухов.

В наши дни провели экспертизу, которая позволила выяснить, что Маяковский совершил самоубийство. Выяснить это помогла рубашка поэта, которая была на нем в момент гибели и отлично сохранилась. Хранилась эта рубашку у Лилии Брик, а в середине 1950-х она передала ее в музей. Как оказалось, только в 1991 году эта рубашка попала на экспертизу. Исследователи пришли к однозначному мнению, и этот отчет экспертов навсегда поставил точку в вопросе.

Все же самоубийство

Итак, это было самоубийство. Но по какой причине Маяковский это сделал? Григорий Чхартишвили в монографии «Писатель и самоубийство» пишет, что большой и очевидной причины для самоубийства у Маяковского не было, а вот мелких накопился целый ворох: и холодок в отношениях с властью, и пробоина в «любовной лодке», и даже затяжной грипп. Была даже красивая версия о том, что Маяковский «продал свой дар силам зла, а потом пробудился и раскаялся».

1930-й для Маяковского складывался весьма неудачно. Он не смог получить визу во Францию, где планировал обручиться со своей возлюбленной Татьяной Яковлевой. А через какое-то время сестра Лили Брик сообщила ему о скором замужестве Татьяны.

Выставка к 20-летию творческой деятельности поэта провалилась — на нее не пришел никто из партийный деятелей и видных литераторов. Спектакль «Клоп» провалился и пьеса «Баня» тоже. Поэта начали травить в газетах, а коллеги говорили, что «Маяковский исписался» и стал «попутчиком советской власти». Психическое состояние Маяковского становилось все более нестабильным.

А что же Лиля Брик?

И конечно, многие считали, что главная причина трагедии — личная жизнь поэта. Женщин у Маяковского было много, но его многолетней «проклятой любовью» была Лиля Брик, роман с которой длился 15 лет. Лиле он посвящал все свои стихи. Маяковского не смущал даже тот факт, что его муза была замужем — он жил в одной квартире с супругами Брик.

Лиля была умна и образована, немного танцевала и немного рисовала, держала модный салон. Но главный ее талант — увлечение мужчинами. Любовников у нее было огромное количество, и она не стеснялась ни мужа, ни Маяковского. А он мучился от ревности. И как потерянный щенок плакал под дверью, за которой она была с другим… и все ей прощал. А она использовала «ручного и хорошо зарабатывающего поэта».

Маяковский выполнял все прихоти Лили. «Купи мне рейтузы розовые три пары, рейтузы черные три пары, чулки дорогие, иначе порвутся», — писала ему Лиля в Париж, держала на коротком поводке и жила на его гонорары. Кстати, первой владелицей собственного автомобиля в Москве стала Лиля Брик.

А любила ли Лиля Брик Маяковского? Современники вспоминают, что когда речь заходила о нем, Лиля была на удивление равнодушна и не раз повторяла: «Володе полезно страдать. Вот он помучается и напишет хорошие стихи» и жаловалась, что «Володя такой скучный, он даже не устраивает мне сцены ревности». По воспоминаниям Фаины Раневской, как-то спустя годы в беседе Лиля страстно говорила о своем муже Осипе Брике и сказала, что для него была готова отказаться от всего. «И от Маяковского?» — спросила Раневская, и Лиля ответила положительно, не задумываясь.

А Маяковскому хотелось своего дома, семьи и детей от любимой женщины, а не от случайных связей. И за два года до смерти в Париже он встретил ее — роскошную красавицу Татьяну Яковлеву, которая переехала из СССР во Францию и работала манекенщицей в фирме Chanel.

«Ты одна мне ростом вровень», — писал он ей, зазывая вернуться на Родину, и предлагал жениться.

Покидая Париж, Маяковский заключил договор со службой доставки цветов и на протяжении нескольких лет по воскресеньям Яковлевой доставляли букет от Маяковского, даже после его смерти. Поговаривали, что это Лиля Брик, опасаясь потерять свою обеспеченную жизнь, поспособствовала тому, чтобы Маяковский не смог поехать в Париж.

Из роковой любовницы в неофициальную вдову

После смерти поэта Лиля Брик стала неофициальной вдовой поэта и получила все права на его наследие. В 1935 году она написала письмо Сталину — ведь Маяковского после смерти почти перестали печатать, а Лиля привыкла жить в роскоши.

И тут ей повезло! Резолюция Сталина была краткой:

«Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей, советской эпохи».

И память Маяковского начали увековечивать в бронзе, в названиях улиц, театров и площадей, а его книги снова начали издавать. Лиля же с очередным мужем снова смогла безбедно существовать.

Писатель Александр Мясников говорил:

«Брик приватизировала память и вообще все, что связано с очень любила рассказывать, что на самом деле Маяковский не раз пытался покончить с собой, но как-то не получалось. Но про покойника можно говорить все что угодно — документов нет, других свидетельств нет. Поэтому все эти ее рассказы про якобы его попытки самоубийства — это ее рассказы. Как там было на самом деле, неизвестно. Известно лишь, что человек в 36 лет — самом расцвете лет и сил, в самый разгар творчества не захотел больше жить…».

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