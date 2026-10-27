И ныне там: почему скандальную пристройку в центре Москвы никак не снесут

В Москве решается судьба скандальной пристройки, которая в любой момент может обрушить жилой дом в самом центре столицы. Ответчик пытается оспорить очевидное и через апелляцию доказать законность опасной конструкции. И это несмотря на то, что суд уже признал: строение возведено незаконно и напрямую угрожает жизни людей. Самое удивительное, что при явной угрозе и стопке судебных решений в деле до сих пор нет ни одного задержанного.

Кто ответит за опасный самострой и сколько еще ждать вердикта — разбирался корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

«Все законно, нарушений нет» — уверяла защита, несмотря на поддельные подписи в протоколе. Год назад Мещанский суд отменил разрешение на пристройку на Садовнической набережной, а сегодня Мосгорсуд это решение подтвердил. Апелляция Домокуровой не сработала.

Москва. Садовническая набережная. На бумаге — терраса элитного жилого комплекса. В реальности — многотонная пристройка.

«Скорее всего, здесь сделана подушка, и она не рассчитана на большой вес. Утяжелять эту плиту — достаточно сложная и опасная процедура», — сказал архитектор Руслан Кирничанский.

Опасность этого самостроя не исключают и специалисты московского исследовательского центра. Они провели экспертизу и нашли ряд нарушений — измененная конструкция, поврежденный фасад и дополнительная нагрузка на стены здания.

«Была демонтирована часть подвесного фасада дома и прочие элементы общего имущества при ее создании, и эксперт не смог подтвердить безопасность данной пристройки», — сказал адвокат, представитель собственника Олег Суханов.

Но пристройка — это не только металлический каркас и стены. Есть еще снег, ветер, остекление и облицовка. Все это добавляет веса конструкции, которая опирается на террасу и связана с общей стеной дома.

«Это может создавать какие-то определенные проблемы. Пойти больший износ здания, структурные трещины», — сказал архитектор Руслан Кирничанский.

На этих кадрах — начало строительства. Металлический каркас крепят прямо к несущей стене. Позже стройку прикрыли зеленой сеткой, возможно, чтобы что-то скрыть.

«Последствия хорошо заметны сверху. Облицовочные плиты сняты либо покосились. Вот эту, например, пытаются удержать с помощью пеноплекса. Утеплитель содран. Между стеной и крышей огромная щель», — сказал корреспондент.

Было проведено общее собрание и даже голосование собственников. Строительство было одобрено. Получено разрешение от Мосжилинспекции. Но жильцы дома утверждают: ни за что не голосовали и своих подписей не ставили.

«После проведения нескольких экспертиз оказалось, что моя подпись была подделана, потому что я не расписывалась и не участвовала ни в каком голосовании», — сказала жительница дома Алла Коваленко.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В списке — три статьи: выполнение опасных работ, самоуправство и подделка документов. По словам собственников квартир, в протоколе общего собрания сфальсифицированы более 70 подписей.

«Теперь мы заглядываем в Уголовный кодекс, там есть 327 статья. Там сказано: подделка официального документа — три года лишения свободы», — сказал ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук.

Обычно в таких делах главный подозреваемый — инициатор собрания. В данном случае это хозяйка квартиры на первом этаже. Согласно документам, принадлежит она бывшему дворнику, а ныне пенсионерке Надежде Домокуровой.

Формально Домокуровой принадлежит элитная квартира в самом центре Москвы, стоимостью почти двести миллионов рублей, но живет она здесь. В старом, еще родительском доме.

По словам соседей, Надежда Васильевна — лишь номинальная хозяйка, реальный владелец — влиятельный родственник из силовых структур.

«Нам всем здесь угрожают. Что за этим стоят важные, серьезные люди», — сказала жительница дома Ольга Косенкова.

Мещанский суд уже аннулировал разрешение, выданное Мосжилинспекцией, но сторона владелицы не сдается и с выводами экспертов не согласна.

— Проектом устройства навеса не предусмотрено затрагивание фасада здания. Не затрагивает конструкцию многоквартирного дома, между тем вывод суда о том, что изменение архитектурного облика фасада здания является использованием общего имущества, неверен.

Ежегодно в России проводится до 270 тысяч собраний собственников, и в половине протоколов — поддельные подписи. Законопроект депутата Светланы Разворотневой предусматривает полный отказ от бумажных документов и переход на электронные голосования.

«Подделать протоколы будет невозможно. Потому что доступ в систему для третьих лиц закрыт. Есть подтверждение каждого пользователя и есть автоматический подсчет голосов», — сказала заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Пока же жителям этого дома приходится доказывать свою правоту в суде и добиваться сноса пристройки, которая угрожает всему дому.

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