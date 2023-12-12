Пожар на норвежском танкере: кто нанес удар по Strinda в Красном море?

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Евгения Романова
Евгения Романова 11 0

WZ: после ракетного удара загорелся норвежский химический танкер в Красном море

Пожар на норвежском танкере: кто нанес удар по Strinda в Красном море?

Фото: www.globallookpress.com / Wolfram Steinberg/dpa

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Что известно об этом судне?

В Красном море в результате ракетного удара вспыхнул пожар на коммерческом судне. Об этом сообщает War Zone, ссылаясь на американских военных чиновников, имена которых не приводятся.

«Попадание как минимум одной ракеты, запущенной с территории, контролируемой хуситами в Йемене, привело к пожару», — указывается в публикации.

В статье уточняется, что пожар произошел на химическом танкере Strinda, который шел под флагом Норвегии. Удар был нанесен в 60 милях (96,56 километрах) к северу от Баб-эль-Мандабского пролива.

Официально информация о происшествии не подтверждается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у берегов Йемена пропал танкер, на борту которого находились граждане разных государства, в том числе и россияне.

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