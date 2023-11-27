У берегов Йемена пропал танкер: на борту были россияне

Эфирная новость 61 0

У берегов Йемена пропал танкер

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильское судно могли атаковать повстанцы.

Американские военные заявили что им удалось установить связь с танкером, который пропал у берегов Йемена. По их словам, судно сейчас в безопасности. Как сообщают СМИ, на борту находятся граждане разных государств, в том числе россияне.

Журналисты отметили, что танкер принадлежит израильскому бизнесмену, он был захвачен повстанцами-хуситами. Напомню, неделю назад йеменские повстанцы атаковали грузовое судно в Красном море, предположив, что оно принадлежит Израилю. Лидер группировки пригрозил атаковать любые израильские корабли, которые окажутся в зоне досягаемости.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
27 нояб
Сенат США в скором времени решит судьбу Украины
26 нояб
ХАМАС освободил из плена россиянина и передал заложника Красному Кресту
26 нояб
48-й день конфликта: на Ближнем Востоке взята пауза в боевых действиях
26 нояб
Саммит G20 в Бразилии наглядно показал кризис организации
25 нояб
«Все уехали»: эвакуированный из Газы врач рассказал об обстановке в «Аш-Шифе»
25 нояб
Израильские спецслужбы допрашивают задержанного директора больницы «Аш-Шифа»
24 нояб
Перемирие наступило: на сколько дней прекращен огонь в секторе Газа
24 нояб
Израиль заявил об уничтожении командующего ВМС ХАМАС
23 нояб
«План на игру»: в чем на Украине захотели взять пример с Израиля
23 нояб
«Не критично»: в США оценили, кому помощь нужнее — Украине или Израилю
-4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.81
0.69 96.92
0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:47
Один человек погиб в результате обрушившейся на Крым стихии
9:42
«Не хотят быть мясом»: украинский военнопленный рассказал о числе отказников
9:26
Шторм века: на юг России обрушился небывалый ураган
9:13
«Мы готовимся»: ВСУ опасаются следующего шага России в конфликте
9:08
«Радость материнства» — жена Тарасова рассказала, почему так часто беременеет
8:52
У берегов Йемена пропал танкер: на борту были россияне

Сейчас читают

Провокация или референдум? Последние шансы для Зеленского
Орнелла Мути чуть не расплакалась на глазах журналистов
Кочующая гаубица Д-20 с именем «Ярость» уничтожает укрепрайоны ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд