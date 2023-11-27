У берегов Йемена пропал танкер: на борту были россияне
У берегов Йемена пропал танкер
Фото, видео: 5-tv.ru
Израильское судно могли атаковать повстанцы.
Американские военные заявили что им удалось установить связь с танкером, который пропал у берегов Йемена. По их словам, судно сейчас в безопасности. Как сообщают СМИ, на борту находятся граждане разных государств, в том числе россияне.
Журналисты отметили, что танкер принадлежит израильскому бизнесмену, он был захвачен повстанцами-хуситами. Напомню, неделю назад йеменские повстанцы атаковали грузовое судно в Красном море, предположив, что оно принадлежит Израилю. Лидер группировки пригрозил атаковать любые израильские корабли, которые окажутся в зоне досягаемости.
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